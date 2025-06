Gaba Duthel to artystka, wokalistka i autorka tekstówi, która swoją muzyką łączy współczesny pop z alternatywnym, nieco mrocznym brzmieniem. Jej utwory charakteryzują się brudnymi gitarami, wyrazistym basem i mocnymi bębnami, tworząc dźwiękowy pejzaż, w którym delikatność spotyka się z surowością. Inspiruje się artystami takimi jak Artemas, The Weeknd, Finneas czy Billie Eilish, a także filmowymi wizjami Davida Lyncha, co nadaje jej muzyce tajemniczy, filmowy klimat. Gaba mieszka obecnie w Warszawie, gdzie rozwija swoją muzyczną karierę i pracuje nad debiutanckim albumem, którego premiera planowana jest na 2025 rok.

"Puls": https://youtu.be/sjHy_yVSWnM?si=gVdGEsgdwF7F85Fr

Jej teksty poruszają tematy relacji, pragnień, tęsknoty i nieoczywistych historii. Artystka ceni sobie autentyczność i emocjonalną szczerość – jej muzyka to opowieść o chwilach intensywnych i pełnych napięcia, które każdy z nas zna z własnego życia.

Debiutancki singiel Gaby, zatytułowany „Puls”, ukazał się 22.05.2025 r. Utwór to zapowiedź jej artystycznej drogi –pełnej brzmień, które kojarzą się z nocnymi przejażdżkami samochodem po mieście skąpanym w neonowym świetle.

Gaba Duthel miała okazję zaprezentować swoją muzykę na wielu scenach klubowych i festiwalowych w Polsce, m.in. na FMT w Szczecinie, Go On Stage Festival czy jako support wykonawców takich jak No Logo, Nita czy Marysia Sadowska. Jej koncerty wyróżniają się intensywną energią i emocjonalnym przekazem, a także intymnym kontaktem z publicznością. Podczas występów na żywo Gaba stawia na szczerość i autentyczność, dzięki czemu jej muzyka nabiera jeszcze większej mocy. Jej celem jest nie tylko dostarczenie słuchaczom muzyki, ale również stworzenie przestrzeni, w której mogą się zatrzymać, poczuć emocje i odnaleźć własne historie w dźwiękach.