Słowa piosenki "Arde Sem Se Ver" (Podążaj za gołębicą) zostały wykute w ogniu portugalskiej poezji. Tekst został pięknie zaadaptowany przez kultową portugalską poetkę i autorkę tekstów Amélię Muge i zainspirowany wierszem najsłynniejszego portugalskiego poety XVI wieku Luísa Vaz de Camõesa, "Amor é fogo que arde sem se ver", co można przetłumaczyć jako "Miłość jest ogniem, który płonie, nie będąc widzianym". Biorąc pod uwagę tytuł wiersza, Amélia Muge zaadaptowała następujące piękne słowa do "Arde Sem Se Ver" (Podążaj za gołębicą) w następujący sposób:

"Zadowolenie tak rozgoryczone

Rana, która boli i której nie można poczuć

Niepokoi umysł, nie powodując bólu

Miłość jest ogniem, który płonie, nie będąc widzianym"

Teledysk "Arde Sem Se Ver": https://youtu.be/u5PHZGAoUd8?si=dyUbHu5hFPXU4zHW

Utwór "Arde Sem Se Ver" (Follow The Dove) został wyprodukowany przez brytyjskiego artystę i rozchwytywanego producenta, Jamesa Chapmana (aka Maps). Wokalistka LINA_ tak mówi o "Arde Sem Se Ver":

"Wersy tej piosenki są autorstwa Luísa Vaza de Camõesa, oparte na wierszu "Amor é um fogo que arde sem se ver" (Miłość jest ogniem, który płonie, nie widząc), który jest również obecny na moim albumie Fado Camões. Amélia Muge zdekonstruowała ten sam wiersz, który moim zdaniem wzmacnia definicji Miłości."

W "Arde Sem Se Ver" (Follow The Dove) emocjonalny głos LINA_ doskonale przeplata się z pięknymi elektronicznymi aranżacjami Julesa Maxwella. Muzyk tak opisuje jego powstanie:

„Pracując nad tym utworem chciałem stworzyć kompozycję, która na początku miałaby złowieszczy nastrój, ale która rozwijałaby się przez cały czas, by pod koniec poszybować do góry. Chciałem, żeby to brzmiało jak Vangelis. Chciałem, żeby to było coś w rodzaju hymnu".

Wydaniu "Arde Sem Se Ver" towarzyszy teledysk, wyreżyserowany przez znanego angielskiego kamerzystę i artystę Davida Danielsa.

LINA_ urzekła międzynarodową publiczność na trasie obejmującej ponad 50 koncertów, podczas której zaprezentowała się na renomowanych scenach i festiwalach takie jak: Førdefestivalen w Norwegii, WOMAD UK, Cafe de La Danse w Paryżu, Eurosonic.

W styczniu 2024 roku LINA_ wydała album "Fado Camões", który był przełomowym projektem, w którym przeplatała się muzyka fado z poezją Luísa Vaza de Camõesa. Krążek został wyprodukowany przez Justina Adamsa (Robert Plant, Tinariwen) i zaaranżowany przez Johna Baggotta (Portishead, Massive Attack). Płyta była powszechnie chwalona za współczesne podejście do fado. "Fado Camões" zdobyło nagrodę Best European Record za sezon 2023/2024 przyznawane przez Transglobal World. Dodatkowo album znalazł się na 2 miejscu listy World Music Charts Europe's Best of 2024 oraz na 3 miejscu listy Top 100 Records for 2023/2024 Transglobal World Music Chart. Dla nowego projektu "Terra Mãe" LINA_ skomponowała również dwie piosenki.

Jules Maxwell jest autorem tekstów i kompozytorem z Belfastu, najbardziej znanym ze swojej pracy z Dead Can Dance, Foy Vance, Lisą Gerrard oraz jako kompozytor wielu spektakli teatralnych i tanecznych w Londynie, szczególnie w Shakespeare's Globe Theatre. Wydał również sześć albumów solowych i napisał operę "The Lost Thing", której premiera odbyła się w Royal Opera House w Londynie w 2019 roku. Skomponował ścieżkę dźwiękową do filmu krótkometrażowego "Dance Lexie Dance", który był nominowany do "Oscara" w 1998 roku.

Lina Rodrigues: "Poznałam Julesa Maxwella dzięki albumowi „Burn” i jego współpracy z Lisą Gerrard. To połączenie wzbudziło w nas obustronne pragnienie stworzenia wspólnego albumu. Adaptacja tekstów i komponowanie melodii w oparciu o fundamenty położone przez Julesa Maxwella było trudnym, ale satysfakcjonującym doświadczeniem, które znacznie zwiększyło moją pewność siebie jako autorki piosenek. Dla mnie ten album ucieleśnia głęboką duchową i eteryczną więź, przeplatając ze sobą tematy niematerialne, natury i religii. "Terra Mãe" łączy w sobie dwa odrębne muzyczne gatunki, które pomimo różnic łączy głębokie poczucie tożsamości i emocji. Nie mogę się doczekać, aby się nim z Wami podzielić!"

Jules Maxwell: "Kiedy po raz pierwszy usłyszałem Linę śpiewającą fado, natychmiast przypomniał mi się tradycyjny śpiew Seana Nósa z mojej rodzinnej Irlandii i bardzo chciałem z nią pracować. Tworzenie „Terra Mãe” było czystą przyjemnością. Piosenki są oryginalnymi kompozycjami zrodzonymi z Irlandii, pięknie zaadaptowanymi przez Linę i Amelię Muge na język portugalski, z brzmieniem wykutym w ogniu angielskiego producenta elektronicznego Jamesa Chapmana, z którym wcześniej pracowałem przy albumie "Burn" z Lisą Gerrard. Nie mogę się doczekać, aż widzowie będą mogli tego doświadczyć".

Wspólny album LINA_ & Jules "Terra Mãe" ukaże się nakładem Atlantic Curve / Schubert Music Europe 27 czerwca 2025 roku (The Orchard).