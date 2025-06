Krążek zawiera 10 nowych utworów, łączących melodyjność z bezpośrednim, szczerym przekazem – opowieści o wypalonych relacjach, nieprzespanych nocach i walce z własnymi słabościami.

"Relacje": https://youtu.be/w2FsZOzV82M?si=3gXmI21-yw67gt31

To najbardziej osobista i dojrzała płyta zespołu, której teksty - pełne emocji, ironii i autentyzmu - pogłębiają surowe, gitarowe brzmienie. Album jest krokiem naprzód, ale nie traci charakterystycznego punk’n’rollowego pazura, który przez lata zdefiniował brzmienie Poison Heart.

Poison Heart to warszawski zespół grający energetyczny punk’n’roll, aktywny od 2010 roku. Ich brzmienie to mieszanka klasycznego punk rocka i hard rocka, inspirowana takimi zespołami jak Turbonegro, The Hellacopters, Gluecifer czy MC5. Zespół wyróżnia się podwójnym atakiem gitarowym, charyzmatycznym wokalem oraz bezkompromisową energią sceniczną.