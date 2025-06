„Taka Gra” opowiada przede wszystkim o relacji z samą sobą. Jesteśmy bardzo złożonymi istotami, które jak nikt inny potrafią karmić się hejtem. Hodując w sobie wroga, pozwalamy żeby zadomowił się on w każdej komórce naszego ciała. Natomiast czasem nie jest on zależny od naszej woli. Potrafi pojawić się znikąd w postaci zaburzeń psychosomatycznych, z którymi niełatwo sobie poradzić. Czasem uczymy się go akceptować, a czasem nie dajemy rady z nim walczyć. Podmiot liryczny w utworze, próbuje wyjść z roli i obserwować swój stan z boku, rozprawiając się ze swoimi demonami.

https://youtu.be/H8jDsCCWxeo?si=t52dHoSCRxE5dHnL

Patrycja Krzyczman, urodzona w Częstochowie, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie obecnie pracuje. Wychowana na tekstach Agnieszki Osieckiej, czerpie inspiracje z twórczości Marii Peszek i Katarzyny Groniec. Jej muzyka to połączenie osobistych, pełnych emocji tekstów z wyrazistym brzmieniem żywych instrumentów. Jako 20 latka napisała piosenki, które nie straciły na aktualności - wręcz przeciwnie nabrały wyjątkowej mocy. Patrycja, na co dzień związana jest ze sztuką wizualną i edukacją artystyczną, a w swojej twórczości często porusza tematykę kobiecości. Inspiruje ją głównie sztuka współczesna, a zwłaszcza sztuka feministyczna.

Po debiutanckim singlu ,,Znikąd’’ który jest zapowiedzią pełnego albumu o tym samym tytule czas na kolejne piosenki. Płyta powstaje we współpracy z Maciejem Werkiem, liderem zespołu Hedone, który jest odpowiedzialny za kompozycję i produkcję utworu. Miksem zajął się Marcin Bors, znany ze współpracy z wieloma cenionymi artystami polskiej sceny muzycznej.