Lina Rodrigues: "Poznałam Julesa Maxwella dzięki albumowi „Burn” i jego współpracy z Lisą Gerrard. To połączenie wzbudziło w nas obustronne pragnienie stworzenia wspólnego albumu. Adaptacja tekstów i komponowanie melodii w oparciu o fundamenty położone przez Julesa Maxwella było trudnym, ale satysfakcjonującym doświadczeniem, które znacznie zwiększyło moją pewność siebie jako autorki piosenek. Dla mnie ten album ucieleśnia głęboką duchową i eteryczną więź, przeplatając ze sobą tematy niematerialne, natury i religii. "Terra Mãe" łączy w sobie dwa odrębne muzyczne gatunki, które pomimo różnic łączy głębokie poczucie tożsamości i emocji. Nie mogę się doczekać, aby się nim z Wami podzielić!"

Odsłuch albumu "Terra Mae": https://youtu.be/x3Jhr9NGbmM?si=udFepLFdccT6IVbl&t=2

Jules Maxwell: "Kiedy po raz pierwszy usłyszałem Linę śpiewającą fado, natychmiast przypomniał mi się tradycyjny śpiew Seana Nósa z mojej rodzinnej Irlandii i bardzo chciałem z nią pracować. Tworzenie „Terra Mãe” było czystą przyjemnością. Piosenki są oryginalnymi kompozycjami zrodzonymi z Irlandii, pięknie zaadaptowanymi przez Linę i Amelię Muge na język portugalski, z brzmieniem wykutym w ogniu angielskiego producenta elektronicznego Jamesa Chapmana, z którym wcześniej pracowałem przy albumie "Burn" z Lisą Gerrard. Nie mogę się doczekać, aż widzowie będą mogli tego doświadczyć".

LINA_ urzekła międzynarodową publiczność na trasie obejmującej ponad 50 koncertów, podczas której zaprezentowała się na renomowanych scenach i festiwalach takie jak: Førdefestivalen w Norwegii, WOMAD UK, Cafe de La Danse w Paryżu, Eurosonic.

W styczniu 2024 roku LINA_ wydała album "Fado Camões", który był przełomowym projektem, w którym przeplatała się muzyka fado z poezją Luísa Vaza de Camõesa. Krążek został wyprodukowany przez Justina Adamsa (Robert Plant, Tinariwen) i zaaranżowany przez Johna Baggotta (Portishead, Massive Attack). Płyta była powszechnie chwalona za współczesne podejście do fado. "Fado Camões" zdobyło nagrodę Best European Record za sezon 2023/2024 przyznawane przez Transglobal World. Dodatkowo album znalazł się na 2 miejscu listy World Music Charts Europe's Best of 2024 oraz na 3 miejscu listy Top 100 Records for 2023/2024 Transglobal World Music Chart. Dla nowego projektu "Terra Mãe" LINA_ skomponowała również dwie piosenki.

Jules Maxwell jest autorem tekstów i kompozytorem z Belfastu, najbardziej znanym ze swojej pracy z Dead Can Dance, Foy Vance, Lisą Gerrard oraz jako kompozytor wielu spektakli teatralnych i tanecznych w Londynie, szczególnie w Shakespeare's Globe Theatre. Wydał również sześć albumów solowych i napisał operę "The Lost Thing", której premiera odbyła się w Royal Opera House w Londynie w 2019 roku. Skomponował ścieżkę dźwiękową do filmu krótkometrażowego "Dance Lexie Dance", który był nominowany do "Oscara" w 1998 roku.