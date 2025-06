Sonia Stein nagrała singel z Piotrem Odoszewskim

"Get Out of The Way" to nowy singel Soni Stein nagrany wspólnie z Piotrem Odoszewskim. Jest to już druga piosenka tej artystki zapowiadająca jej nową ep-kę "Blooming Season pt.2", która ukaże się 25 lipca.