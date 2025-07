Booze & Glory wydało singel o przyjaźni

Wokalista Mark o nowym singlu: ""Brace Up" to piosenka o przyjaźni. Kiedy wszystko dookoła wydaje się być przeciwko tobie, a życie daje ci kolejny policzek w twarz - utrata kontroli z najlepszymi przyjaciółmi może być jedyną i najlepszą opcją - "Jesteśmy złymi chłopcami - z sercami ze złota i złamanymi duszami!" 100% Punk Rock'n'roll - dla fanów Rmblr, Giudy i Slade."

Klip "Brace Up": https://youtu.be/ObGHORCfruw?si=60lG-JCWvS-jCwDc

Po sześciu długich latach, BOOZE & GLORY w końcu powracają z nową płytą – i kontynuują dokładnie tam, gdzie skończyli. Ich nowy album "Whiskey Tango Foxtrot", który ukaże się 12 września 2025 roku nakładem ich nowej wytwórni Concrete Jungle Records, to bezkompromisowy powrót do ich streetpunkowych korzeni. Od 15 lat BOOZE & GLORY skupiają się na chwytliwych melodiach, surowej energii i prawdziwych ulicznych wibracjach.

BOOZE & GLORY powstało w Londynie w Wielkiej Brytanii jako klasyczny zespół Oi! / streetpunkowy. Wypromowali takie hymny jak: "London Skinhead Crew" i "Only Fools Get Caught", które znalazły uznanie także daleko poza sceną punkową. Ich album "Hurricane" z 2019 roku, nagrany z pomocą gitarzysty MILLENCOLIN, pozwolił im zanurzyć się w bardziej melodyjnym brzmieniu punk rocka. W rezultacie, BOOZE & GLORY wyruszyli w trasę koncertową z DROPKICK MURPHYS, BAD RELIGION i wieloma innymi, a także przywieźli swoje szalone koncerty na festiwale takie jak: Punk Rock Holiday w Słowenii, Pol'And'Rock w Polsce czy Punk Rock Bowling w Las Vegas.

"Nowy album jest kontynuacją EP-ki 'Raising the Roof' wydanej w 2022 roku, ale w tych utworach słyszę również naszą płytę 'As Bold As Brass'" – mówi frontman Mark RSK.

Pierwsze trzy single "Boys Will Be Boys", "Brace Up" i "Mad World" mówią wszystko. Są to hymny w duchu klasycznych zespołów, takich jak COCK SPARRER i THE BUSINESS – rozpalone, zaczepne i zbudowane tak, by wykrzykiwać je w spoconych klubach. W zespole jest też trochę świeżej krwi: Manny Anzaldo (MAD SIN, RESUREX) na gitarze rytmicznej i Herve JL (DEADLINE, ARGY BARGY, THE FILAMENTS) na basie wnoszą dużo doświadczenia – i jeszcze bardziej podkręcają brzmienie.

"Whiskey Tango Foxtrot" został nagrany w trzech krajach – we Włoszech, Polsce i Meksyku. A tytuł? To coś więcej niż tylko żargon fonetyczny. To pytanie, które rozbrzmiewa echem przez całą płytę: "Co my do robimy z tym światem?". BOOZE & GLORY powracają z surową, mocną płytą w stylu street punk, która uderza mocno, łączy ludzi i na zawsze zapada w pamięci.

04.07 - Rock Na Bagnie Festival (PL)

18.07 - Deichbrand Festival (GER)

20.07 - Jarocin Festival (PL)

26.07 - Run To The Hill Festival (CH)

02.08 - Burning Park Festival (ITA)

Headliner Tourdates 2025:

19.09.2025 FIN-Tampere, Tavara Asema

20.09.2025 FIN-Helsinki, Korjaamo

03.10.2025 POL-Lublin, Zgrzyt

04.10.2025 POL-Bydgoszcz, Over The Under

10.10.2025 CH-Geneva, Alhambra

11.10.2025 FRA-Breizh Folks Festival

30.10.2025 FRA/ESP-TBA

31.10.2025 ESP-Girona, City Party

01.11.2025 FRA-Marseille, Le Molotov

06.11.2025 ITA-TBA

07.11.2025 ITA-Turin, Ziggy Club

08.11.2025 ITA-Rome, Intifada

13.11.2025 GER-Münster, Skaters Palace

14.11.2025 GER-Cologne, Club Volta

15.11.2025 BEL-Bruges, The Entrepot

21.11.2025 CZE-Prague, Futurum Music Bar

22.11.2025 GER-Bremen, Tower

23.11.2025 NL-Revolution Calling Festival

27.11.2025 GER-Frankfurt, Das Bett

28.11.2025 GER-Stuttgart, Im Wizemann

29.11.2025 GER-Hannover, Bei Chez Heinz

04.12.2025 GER-Hamburg, Bahnhof Pauli

05.12.2025 GER-Leipzig, Conne Island

06.12.2025 GER-Berlin, Hole 44

12.12.2025 POL-Warsaw, Hydrozagadka

13.12.2025 POL-Wroclaw, Stary Klasztor

14.12.2025 POL-Bielsko Biala, Rude Boy

18.12.2025 GER-Nürnberg, Z-Bau

19.12.2025 AUT-Vienna, Arena

20.12.2025 GER-Munich, Backstage Hall