Kurkus to projekt solowy wokalistki Kamili Kurkus. Autorka sama pisze i komponuje, nagrywa też część instrumentów. Za stałą inspirację do tworzenia muzyki Kamila podaje cold wave, shoegaze, new romantic, muzykę z gier komputerowych oraz lata spędzone w Finlandii. W 2024 wydała debiutancką płytę “Nowy Chaos”.

Piosenka “Tym razem będzie inaczej”, luźno zainspirowana twórczością Dostojewskiego, zwiastuje drugi album, który ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Odsłuch singla "Tym Razem Będzie Inaczej": https://www.youtube.com/watch?v=Dtbsgf3RlyI