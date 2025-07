Wielka gwiazda spala nas wszystkich — jednych powoli, innych gwałtownie. Po chłodnych płytach "Bardo" i jazzowej "Monk, My Dear" (Maja Laura Septet) Maja Laura szuka ciepła i światła, stąd EP "Czerwone Słońce". To zapis poczucia wyobcowania i pragnienia bliskości. Nie jest to jazz, nie jest to pop - to eksperyment.

Maja Laura Jaryczewska - pianistka, kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów, producentka, działaczka społeczna. Studiowała u Włodzimierza Nahornego, Sławka Jaskułke i Pawła Mykietyna na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Była członkinią zespołu Ścianka. W 2022 r. wydała solową płytę „Bardo”, o której Jarosław Szubrycht pisał tak: „Nie wiem natomiast, czy pojawi się w tym roku lepszy debiut. Nie sądzę..” (Gazeta Wyborcza). Jest córką współzałożyciela grupy rockowej Oddział Zamknięty, Krzysztofa Jaryczewskiego.

Klip "Edward Nożycoręki": https://youtu.be/T92WA1hfqvg?si=EClTcu68E6WpVavj