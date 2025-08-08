Zuzanna Wróbel to młoda wokalistka i autorka tekstów, która z determinacją i wiarą podąża muzyczną ścieżką zapoczątkowaną w domu.

Klip "Bez Przyczyny": https://youtu.be/jzONZARJ4kg?si=upUWqtIpvj2Ty4qU

Artystka podkreśla, że z myślą o dalszym rozwoju zdecydowała się rozpocząć studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim – tej samej uczelni, którą ukończyła jej mama. To dla niej nie tylko kontynuacja rodzinnej tradycji, ale przede wszystkim krok w stronę pogłębiania wiedzy, rozwijania warsztatu i budowania świadomości twórczej.

W świecie zdominowanym przez szybkie trendy i muzykę „na chwilę”, Zuzia świadomie wybiera inną drogę. Jej twórczość czerpie z głębszych, bardziej klasycznych brzmień. Bliskie są jej emocjonalne klimaty, które przywołują twórczość takich artystów jak Ania Karwan, Grzegorz Turnau czy Igor Herbut – z którymi marzy o muzycznej współpracy i konsekwentnie pracuje, by te marzenia zrealizować.

Szczególnie bliskie są jej słowa Ani Karwan: „Jako artystka rodzę się w bólach, ale nie zamierzam trwać w tym stanie.”

Zuzia przyznaje, że mocno się z tym cytatem utożsamia – świadomie idzie przez swoją muzyczną drogę, czasem trudną i wymagającą, ale nigdy nie odpuszcza. Walczy do końca, bo wierzy, że po drugiej stronie wysiłku czekają spełnione marzenia. Zamiast pustych fraz stawia na przekaz – jej piosenki niosą treść, refleksję i autentyczne emocje.

Zadebiutowała w 2023 roku utworem „Za muzyką”, który opowiada o głębokiej więzi z dźwiękiem i potrzebie życia w zgodzie ze sobą. Pół roku później, w dniu swoich 18. urodzin, wydała kolejny singiel – „Ten dzień” – osobistą opowieść o dorastaniu i przekraczaniu granic marzeń.

Jej najnowszy utwór, „Bez przyczyny”, to szczery i dojrzały komentarz do presji współczesnego świata – zarówno tej zewnętrznej, jak i tej, którą nakładamy na siebie sami. To również apel o autentyczność i uważność, o dostrzeganie sensu nawet w najtrudniejszych momentach.