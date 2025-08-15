Podlaska Szeptucha wydała album live z Pol'and'Rock 2024

Jurek Owsiak: „Szacun za odwagę? Dla Szeptuchy, szczególnie ogromny, bo odważnie skorzystali z naszej propozycji, jaką wysyłamy do każdego zespołu, który zagrał na Najpiękniejszym Festiwalu Świata, czyli Pol'and'Rock Festival. Szeptucha jest jednym z ponad 1015 zespołów zgłoszonych do Eliminacji na Festiwal i znalazła się w gronie 10 wyłonionych grup, które zagrały na Małej Scenie - tylko z nazwy.

Wszystkie koncerty z Dużej i Małej Sceny są przez nas rejestrowane, a nasza propozycja kierowana do zespołów jest krótkim pytaniem: "Jeśli chcecie wydać swój materiał koncertowy, to chętnie Wam udostępnimy wszystkie zarejestrowane taśmy, a Wy bierzecie na siebie koszty produkcji płyty, czyli dźwięk, obraz". Zespół chciał z tej propozycji skorzystać, tym samym wszedł w nasz system płytowy, dostał numer TZ 093. To daje pewność, że proponujemy płytę, której jakość gwarantują nasze logotypy. To właśnie się nazywa odwaga!

To już kolejna płyta, przy której artyści podjęli się odważnej decyzji zainwestowania w swoją twórczość. Ja swoim głosem prezesa mogę tylko dodać, że ich bardzo pogodne brzmienie, przekaz oraz kontakt wokalistki z publicznością pokazuje oryginalność ich twórczości, z którą każdy słuchający spędzi piękny czas. Ta płyta - jak przepyszne ciasto - wyśmienicie smakuje do zaparzonej wcześniej herbatki. Smakujcie, nućcie, bądźcie z Szeptuchą ciepło, blisko, przyjacielsko, rodzinnie, a przede wszystkim festiwalowo, z Małej Sceny tylko z nazwy.

Gratulujemy my wszyscy raz jeszcze odwagi, życzymy wszystkiego dobrego i mówimy „Do zobaczenia!". Aha, oni są z Białegostoku. Jagiellonia Pany!”

Cały koncert na Pol'and'Rock: https://youtu.be/E3sx9i_Z6dM?si=8OF76DknzRmucwa-

Zadebiutowali multiklipem, opublikowanym we wrześniu 2021 roku, który w krótkim czasie osiągnął dużą popularność w serwisie YouTube. Zdjęcia zostały nakręcone na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, „Węglówki” oraz Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. W grudniu 2021 opublikowany został drugi klip promujący płytę, ilustrując utwór “Cień”. W rolę głównego bohatera wcielił się podlaski aktor i reżyser Krzysztof Zemło. Akcja rozgrywa się na terenach Parku Biebrzańskiego.

Debiutancki album „Zamowy” ukazał się pod koniec listopada 2021 i otrzymał znakomite recenzje dziennikarzy muzycznych w całym kraju. Jest to zbiór ośmiu kompozycji, które zabierają słuchacza w tajemniczy świat magii Podlasia, opowiadając o pięknie dziewiczej przyrody, wierzeniach i tradycjach rodem z wielokulturowego, nieskażonego rejonu podlaskiego. Białostoccy muzycy nie zamykają się w żadnych muzycznych ramach. Echa starych tradycji przeplatają się z nowoczesnymi brzmieniami, które w połączeniu niebanalną acz przystępną warstwą tekstową tworzą niezwykle magiczną i energetyczną całość. Utwór „Szeptanica”, tuż po premierze znalazł się na listach przebojów rozgłośni radiowych w kraju i na świecie, plasując się na wysokich miejscach tabeli.

W lutym 2022 w plebiscycie Niebieski Mikrofon, Szeptucha została laureatem głównej nagrody Jury Polskiego Radia Białystok. Doceniono ich za doskonały pomysł muzyczny i wizerunkowy - przemyślane połączenie nowoczesnego brzmienia z kulturą i tradycją naszego regionu, a także za gotowy projekt artystyczny, który zdaniem jurorów ma szansę zaistnieć w Polsce i być może nawet za granicą.