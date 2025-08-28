Jarosław Skrzypikrzesło prezentuje "Strażników Galaktyki"
Właśnie ukazał się najnowszy singiel Jarosława Skrzypikrzesło zatytułowany „Strażnicy Galaktyki”, do którego artysta przygotował również teledysk. To kolejna zapowiedź solowego albumu „Atencja”, planowanego na 2026 rok.
„Strażnicy Galaktyki” to utwór pełen kontrastów – z jednej strony przystępna, alternatywno-popowa produkcja oparta na minimalistycznym bicie, z drugiej – tekst będący projekcją niepokojów związanych z kondycją współczesnej ludzkości. Artysta nie stroni tu od ironii i sarkazmu, ale przede wszystkim prowokuje do refleksji. Singiel ukazał się w kilku odsłonach: wersja radiowa (ok. 3 min.), extended (ok. 5 min.), oraz planowane są kolejne remiksy.

Klip "Strażnicy Galaktyki": https://youtu.be/5PDSKuNX-D8?si=NK06O2BnEmy-Dmkz

Jarosław Skrzypikrzesło to gitarzysta, wokalista i autor tekstów pochodzący z Parczewa, przez lata związany ze stołeczną sceną muzyczną. W latach 90. i na początku 2000. współtworzył zespoły ABSINTH (grunge/nu-metal) i PROVINCEA (hip-hop), współpracował też z formacją B.E.T.H. Dziś jako solista łączy fascynacje brzmieniami lat 90. z nowoczesną elektroniką i alternatywną wrażliwością.

