„Strażnicy Galaktyki” to utwór pełen kontrastów – z jednej strony przystępna, alternatywno-popowa produkcja oparta na minimalistycznym bicie, z drugiej – tekst będący projekcją niepokojów związanych z kondycją współczesnej ludzkości. Artysta nie stroni tu od ironii i sarkazmu, ale przede wszystkim prowokuje do refleksji. Singiel ukazał się w kilku odsłonach: wersja radiowa (ok. 3 min.), extended (ok. 5 min.), oraz planowane są kolejne remiksy.

Klip "Strażnicy Galaktyki": https://youtu.be/5PDSKuNX-D8?si=NK06O2BnEmy-Dmkz

Jarosław Skrzypikrzesło to gitarzysta, wokalista i autor tekstów pochodzący z Parczewa, przez lata związany ze stołeczną sceną muzyczną. W latach 90. i na początku 2000. współtworzył zespoły ABSINTH (grunge/nu-metal) i PROVINCEA (hip-hop), współpracował też z formacją B.E.T.H. Dziś jako solista łączy fascynacje brzmieniami lat 90. z nowoczesną elektroniką i alternatywną wrażliwością.