“Ile razy w życiu mijaliśmy kogoś, kto mógł stać się naszą miłością? Ile razy zrezygnowaliśmy z wyznania uczuć, wybierając milczenie?”

Klip "Wolna": https://youtu.be/dur_9lQ-0nI?si=cS-ILzK3DgZ6yCiv

„Wolna” ma w sobie nutę sentymentu – opowiada o chwilach niepewności wobec własnych i cudzych emocji. O próbach ucieczki od uczuć, o tym paradoksalnym poczuciu wolności, które pojawia się tylko wtedy, gdy zagłuszamy je lękiem przed odrzuceniem. Tym utworem Patrycja zadaje pytanie: co boli bardziej – rezygnacja z potencjalnej miłości czy zmierzenie się z nią twarzą w twarz?

Patrycja Krzyczman, urodzona w Częstochowie, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie obecnie pracuje. Wychowana na tekstach Agnieszki Osieckiej, czerpie inspiracje z twórczości Marii Peszek i Katarzyny Groniec. Jej muzyka to połączenie osobistych, pełnych emocji tekstów z wyrazistym brzmieniem żywych instrumentów. Jako 20 latka napisała piosenki, które nie straciły na aktualności - wręcz przeciwnie nabrały nowego kontekstu. Patrycja, na co dzień związana jest ze sztukami wizualnymi i edukacją artystyczną, a w swojej twórczości często porusza tematykę kobiecości. Inspiruje ją głównie sztuka współczesna, a zwłaszcza feministyczna.

Po dwóch singlach ,,Znikąd’’ i “Taka Gra” czas na kolejną piosenkę. Miksem ‘’Wolnej’’ zajął się Marcin Bors, na perkusji zagrał Radek Bolewski a na trąbce Pavel Samokhin.

Aktualnie pracuje nad debiutancką płytą, której producentem jest Maciej Werk (lider zespołu Hedone), który jest też jej kompozytorem. Gościnne pojawią się m.in: Marcin Bors, Ziemek Kosmowski, Radek Bolewski, Aleksander Orłowski, Pawel Samokhin, Łukasz Lach i Kev Fox.

Debiutancki singiel '' Znikąd'' który ukazał się pod koniec kwietnia 2025 roku, został świetnie przyjęty w rozgłośniach radiowych. Zagrany juz ponad 200 razy m.in ( Radio 357, Trójka, Czwórka, Jedynka, RDC, Radio Łódź, Radio Opole, RMF Maxx ) Zdobyła uznanie takich dziennikarzy muzycznych jak Marek Niedźwiecki, co zaowocowało zaproszeniem artystki do audycji '' Kieruj się na południe'' gdzie zaprezentowała przedpremierowo swój drugi utwór'' Taka gra''. Oprócz tego otrzymała propozycję zagrania swojego pierwszego koncertu podczas tegorocznej trasy Męskiego Grania na scenie Radia 357 we Wrocławiu. Piosenki Patrycji trafiły także na listy przebojów takich rozgłośni jak Radio Opole, Radio Akadera, Podlaska Lista Przebojów czy wspomnianej listy piosenek radia 357.