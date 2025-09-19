Mini-album Substancji to muzyczna podróż przez różnorodne brzmienia, łącząca ich charakterystyczny styl "apocalyptic POP" z innowacyjnymi aranżacjami. Każdy z siedmiu utworów został zremiksowany przez znanych polskich producentów, takich jak: Bogdan Kondracki, IZI Andrzej Izdebski, Bodek Pezda, Maciej Werk co nadaje płycie niepowtarzalnego charakteru. Od pulsujących elektronicznych bitów po subtelne, emocjonalne melodie – ta płyta to prawdziwa uczta dla fanów alternatywy, elektroniki i eksperymentalnych dźwięków. Na początku października zespół udostępni klip promujący piosenkę "Aniołowie" z debiutanckiej płyty "Tu musi być coś jeszcze" a każdy z remiksów będzie miał własną wersję.

Klip "Aniołowie": https://youtu.be/JOiEAlUDSUA?si=7locY8PnGm-TeRQc

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani tym projektem. Współpraca z tak utalentowanymi producentami pozwoliła nam spojrzeć na ten utwór z zupełnie nowej perspektywy. Każdy remix to inna historia, inny klimat, ale wszystkie razem tworzą spójną całość, którą chcemy podzielić się z naszymi słuchaczami. To wydawnictwo to też praca nad nowym klipem który nadaje całości zupełnie innego znaczenia, powstała historia w której każdy zobaczy coś innego. Każdy remix będzie miał też niezależne video montowane przez różne studia więc zobaczymy nie tylko różne podejście do tej samej melodia ale i historii" – mówi lider Substancji Łukasz Myszkowski.

W październiku Substancja ruszy na wspólną trasę z Hedone. Oto potwierdzone koncerty:

24.10. Warszawa, Pracovnia (WYDARZENIE FB)

26.10.Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt (WYDARZENIE FB)

23.11. Kraków, Zaścianek (WYDARZENIE FB)