Duet Substancja wyda mini-album z remixami "Aniołów"
24 października do sprzedaży trafi mini-album “Aniołowie_RMX” warszawskiego duetu Substancja. To wyjątkowe wydawnictwo, zawierające 7 unikalnych wersji utworu "Aniołowie", powstało we współpracy z czołowymi polskimi producentami, którzy nadali utworom świeżego, nowoczesnego brzmienia.
2025-09-19, 09:54

Mini-album Substancji to muzyczna podróż przez różnorodne brzmienia, łącząca ich charakterystyczny styl "apocalyptic POP" z innowacyjnymi aranżacjami. Każdy z siedmiu utworów został zremiksowany przez znanych polskich producentów, takich jak: Bogdan Kondracki, IZI Andrzej Izdebski, Bodek Pezda, Maciej Werk co nadaje płycie niepowtarzalnego charakteru. Od pulsujących elektronicznych bitów po subtelne, emocjonalne melodie – ta płyta to prawdziwa uczta dla fanów alternatywy, elektroniki i eksperymentalnych dźwięków. Na początku października zespół udostępni klip promujący piosenkę "Aniołowie" z debiutanckiej płyty "Tu musi być coś jeszcze" a każdy z remiksów będzie miał własną wersję.

Klip "Aniołowie": https://youtu.be/JOiEAlUDSUA?si=7locY8PnGm-TeRQc

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani tym projektem. Współpraca z tak utalentowanymi producentami pozwoliła nam spojrzeć na ten utwór z zupełnie nowej perspektywy. Każdy remix to inna historia, inny klimat, ale wszystkie razem tworzą spójną całość, którą chcemy podzielić się z naszymi słuchaczami. To wydawnictwo to też praca nad nowym klipem który nadaje całości zupełnie innego znaczenia, powstała historia w której każdy zobaczy coś innego. Każdy remix będzie miał też niezależne video montowane przez różne studia więc zobaczymy nie tylko różne podejście do tej samej melodia ale i historii" – mówi lider Substancji Łukasz Myszkowski.

W październiku Substancja ruszy na wspólną trasę z Hedone. Oto potwierdzone koncerty:

24.10. Warszawa, Pracovnia (WYDARZENIE FB)

26.10.Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt (WYDARZENIE FB)

23.11. Kraków, Zaścianek (WYDARZENIE FB)

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
substancja-foto-piotra-karpinski.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.