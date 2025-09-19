The Analogs z wyjątkowym wydawnictwem na 30 urodziny
W 2025 roku zespół The Analogs obchodzi 30-lecie swojego istnienia i z tej okazji postanowił nagrać płytę "Życie To Jest Gra" z utworami, które pojawiły się już na wcześniejszych wydawnictwach.
Nie jest to jednak typowy "The Best of..." bo tego rodzaju albumy zespół ma już na swoim koncie, a ukazały się one przy okazji 10 i 20-lecia. Na płycie znalazły się utwory które wcześniej nie zdobyły dużego uznania wśród fanów zespołu, a które sam zespół uważa, zgodnie ze swoją subiektywną opinią, za ciekawe - tak muzycznie jak i tekstowo. Jak mówi gitarzysta i wokalista zespołu Kamil Rosiak: "Na niektóre z tych piosenek było za wcześnie, niektóre przeszły bez echa chociaż poruszają bardzo ważne z naszego punktu widzenia tematy. Od wielu lat jesteśmy zespołem, który mimo tego że jest zespołem punk rockowym, swoje kompozycje opiera na klasycznym rhythm' n' bluesie. Jeszcze 10 lat temu dla ludzi którzy przychodzili na nasze koncerty bardziej rockowy sposób grania był mniej atrakcyjny od typowych punkowych kompozycji. Patrząc na to jakie dzisiaj są reakcje naszej publiczności, myślę że ten album ma spore szanse na spore zainteresowanie ze strony empatycznej i rozumiejącej otaczające nas problemy publiczności".

Teledysk "Całe Życie To Żart": https://youtu.be/uhy87W0ZgxM?si=1IojQSRB1V2VId-A

Kilka ostatnich albumów The Analogs potwierdza, że łączenie punk rocka z muzycznymi korzeniami gatunku z lat 50 i 60 - tych daje efekt mocnego rockowego, ale jednocześnie melodyjnego grania.

A co do powiedzenia na temat płyty ma autor tekstów i człowiek będący w zespole od początku, czyli Paweł Czekała? "Przez te 30 lat przeszliśmy długą drogę. Życie było dla nas dobre, bo udało nam się pokonać wiele przeszkód i problemów tak w kwestiach związanych z zespołem, jak i w życiu prywatnym. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego, że jest okazja aby jeszcze raz nagrać te kilka piosenek, bo uważam je za ważne. Mimo tego że mam w tej chwili 55 lat to nadal cieszę się z tego że mogę grać i w ten sposób dzielić się z innymi emocjami i opiniami na temat otaczającego nas świata".

Album zawiera 10 utworów i jest dostępny w formatach CD, LP, kaseta oraz Digital.

