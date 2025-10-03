Krzysia Górniak dostała dziś skrzydeł
Dziś odbyła się premiera nowej ep-ki "Wings" cenionej gitarzystki jazzowej Krzysi Górniak.
2025-10-03, 09:39

"Wings" jest kontynuacją "Touch" (EP wydanej w lipcu 2025). Jest to część projektu "solo guitar" Krzysi Górniak na gitarę akustyczną i klasyczną, który został zamówiony przez wydawnictwo G² Records & Publishing. Jest to muzyczna podróż w głąb gitarowego szeptu, złożona z czterech kompozycji: "Summer Night", "When I Leave (Arr. For Solo Guitar)", "Wings (Arr. For Solo Guitar)", "Lullaby (Arr. For Solo Guitar)".

"Wings": https://youtu.be/jQ_onq6Rm10?si=OBVdvHX514y22Fq9 

"Summer Night" jest to nowa kompozycja Krzysia Górniak, która powstała w letnią noc minionych wakacji. Inspiracją do powstania "Summer Night" stał się utwór "Meditation" z płyty "Moments" (2016).

Redaktorzy z G² Records & Publishing tak opisali ten utwór: „Chłodne powietrze, światła miasta i cichy szum północy – taki nastrój uchwycono w najnowszym singlu KRZYSI GÓRNIAK, „SUMMER NIGHT”. Za pomocą samej gitary, artystka maluje pejzaż dźwiękowy, który jest delikatny i upojny, jak jazz szeptanym pod gwiazdami. Każda fraza brzmi jak rozmowa po zmroku – subtelna, intymna i nie do zapomnienia.”

"When I Leave (Arr. For Solo Guitar)" to dawna kompozycja z 1998 roku, którą Krzysia Górniak napisała w wakacje opuszczając Saloniki, a wspomnienia przepięknej Grecji wciąż miała przed oczami. Utwór znalazł się na pierwszej płycie artystki "Tales" (2002), a teraz jest w nowej odsłonie na gitarę solo.

"Wings (Arr. For Solo Guitar)" i "Lullaby (Arr. For Solo Guitar)" to dawne kompozycje Krzysi Górniak, które powstały podczas współpracy z zespołem Tales na przełomie wieków. Teraz w nowych odsłonach na gitarę solo.

"Wings (Arr. For Solo Guitar)" to kompozycja, dla której inspiracją był letni, wietrzny wieczór na plaży, gdy kontemplując obserwujemy niebo i lecące ptaki tańczące na niebie. Opowiada o szybowaniu, gdy skrzydła pomagają wznieść się duszy.

"Lullaby (Arr. For Solo Guitar)" to kołysanka oparta o śpiewną melodię, zakończona partią improwizacji, pozostawia nas w dobrym nastroju.

Krzysia Górniak to polska gitarzystka jazzowa, kompozytorka, producentka, aranżerka, filozofka, która tworzy muzykę ilustracyjną, posiada własny styl i jest rozpoznawalna dzięki ciepłemu, dojrzałemu brzmieniu. Jej kompozycje mają narracyjny charakter, wciągając słuchaczy w pełne uczucia, melodyjne podróże. Improwizacja Krzysi Górniak wyróżnia się płynnym frazowaniem, bogatymi teksturami harmonicznymi i ciepłym, śpiewnym tonem. Jej styl grania jest połączeniem smooth jazzu i fusion, z elementami folkloru, charakteryzuje się lirycznymi melodiami, techniczną precyzją oraz głębokim emocjonalnym wyrazem.

Krzysia Górniak jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego i Sztuki Dramatycznej w Grazu w Austrii oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat koncertuje na scenach festiwalowych i klubowych w Polsce i za granicą, a także w filharmoniach i teatrach muzycznych, m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, Grecji, Słowenii. 

Magazyn JazzForum określił Krzysię Górniak jako „najciekawszą gitarową jazzwoman w Polsce” (JAZZ Forum 7-8/2006 str. 27). W 2018 rok, czytelnicy miesięcznika Jazz Forum umieścili Krzysię Górniak wśród 10 najlepszych polskich gitarzystów jazzowych.

