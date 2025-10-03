Tomasz Wojciechowski urodził się w Łodzi. Współtworzył tak legendarne zespoły jak Blitzkrieg, Jezabel Jazz, Moskwa czy Hedone. Po latach spędzonych na współpracy z innymi zdecydował się spróbować swoich sił jako solista totalny. Najpierw grał niecodzienne, instrumentalne koncerty w pojedynkę, by wreszcie zdecydować się na nagranie autorskiej płyty. Album „Mechu 001” to efekt tego eksperymentu – fascynująca wyprawa do świata niezwykle melodyjnych piosenek. Rockowe inspiracje Mecha tworzą niezwykle plastyczny krajobraz, w którym każdy z utworów jest odrębną opowieścią, pełną ważnych słów i unikatowej oprawy muzycznej.

Singel "Ichneumon": https://www.youtube.com/watch?v=eyfvfXGlECQ

„Mechu 001” ukazuje się na płycie CD, w przygotowaniu także wersja winylowa. Album jest kolejnym wydawnictwem labelu New Sun – najmniejszej dywizji GAD Records, skupiającej się na nowych projektach.

Koncertowa premiera albumu odbędzie się 17 października na Soundedit Festival w łódzkiej Wytwórni.