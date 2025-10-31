Leszek Komosa: "Morning Coffee" to energetyczna opowieść o pięknie świata. Utwór ten jest wyrazem mojej wdzięczności za to, że mogę realizować swoje marzenia, podróżować i tworzyć muzykę... Poranna kawa to chwila przyjemności i energia na budzący się dzień".

W nagraniu kompozycji udział wzięli: Leszek Komosa - instrumenty klawiszowe, Michał Salamon - fortepian, Jakub Chmielarski - gitary, Bartosz Wojciechowski - bas, Gniewomir Tomczyk - perkusja oraz orkiestra pod dyrekcją Grzecha Piotrowskiego.

"Powroty" to debiutancka płyta Leszka Komosy. Album powstawał w latach 2023-2025.

Klip "Morning Coffee": https://youtu.be/vWlaW7LpUSg?si=V9iQv70sRXAQj5_5

Leszek Komosa: "Pierwotnie planowałem nagranie całego materiału w moim małym domowym studio na wsi pod Warszawą, Mój plan zakładał, że po nagraniach zapiszę muzykę na płytach CD i roześlę je na pamiątkę do najbliższej rodziny i znajomych. Kiedy miałem zaaranżowane wszystkie utwory, postanowiłem nagrać partie solowe skrzypiec na żywo.

Po nagraniu żywych skrzypiec zrozumiałem, że brzmienie, o którym marzę, uzyskam wyłącznie podczas sesji live w studio. Przez kilka miesięcy eksperymentowałem z różnymi muzykami, nagrywałem pojedyncze instrumenty w różnych studiach nagrań i stworzyłem gotowy materiał do nagrań ostatniego instrumentu – saksofonu.

Umówiłem się z Grzechem Piotrowskim, którego poznałem wiele lat temu. Grzech jest wybitnym muzykiem, kompozytorem i saksofonistą. Poprosiłem go o nagranie solowych partii saksofonu. Kiedy pojechałem do niego z moim nagranym materiałem, Grzech odmówił mi nagrania saksofonu i stwierdził, że moja muzyka ma potencjał do tego, żeby ją nagrać profesjonalnie. Grzech pomógł mi w zorganizowaniu nagrań, zebrał muzyków i poprowadził nagrania w studio S3 w Polskim Radio. Realizatorem nagrań został Tadeusz Mieczkowski wybitny reżyser dźwięku i właściciel studia nagrań MASTER SOUND. Jest on także autorem miksu i masteringu.

Muzyka została zarejestrowana w najnowocześniejszej technologii DOLBY ATMOS – W odróżnieniu od tradycyjnego dźwięku wielokanałowego, który przypisuje dźwięki do konkretnych głośników, Dolby Atmos traktuje je jako niezależne „obiekty dźwiękowe”. Dzięki temu dźwięk może przemieszczać się swobodnie w przestrzeni, docierając do słuchacza ze wszystkich stron, a nawet z góry tworząc trójwymiarową kopułę dźwiękową".

Leszek Komosa urodził się w Hrubieszowie i już od najmłodszych lat miał styczność z muzyką.

"W 1977 roku, mając 8 lat, dostałem w prezencie mały akordeon, na którym sam nauczyłem się grać piosenkę „Deszcze niespokojne” z serialu „Czterej Pancerni i Pies”. W 1979 roku moi rodzice stanęli przed „trudnym” wyborem, kupić fiata 126p czy dla mnie pianino? Jestem im wdzięczny, że wybrali to drugie. Około 1983 roku skomponowałem muzykę do piosenki religijnej „W kruszynie chleba Panie jesteś”. Piosenka ta rozniosła się po całym świecie, ale mało kto wie, że ja jestem jej kompozytorem, a mój brat Piotr Komosa jest autorem tekstu.

W czasach liceum (lata 1985-1988) komponowałem muzykę do poezji i brałem udział w wielu konkursach poezji śpiewanej. W 1989 roku razem z moją żoną Beatą wzięliśmy udział w międzynarodowym musicalu „Peace Child” – 17 koncertów w całej Polsce wspólnie z młodzieżą z USA i krajów nadbałtyckich. W okresie studiów grałem na instrumentach klawiszowych w zespole popowym THE BEST". W 1989 roku otrzymałem znaczące wyróżnienie – nagrodę specjalną za najlepszą kompozycję w finale konkursu poezji śpiewanej „Spotkania Zamkowe w Olsztynie”.

W latach 1995-2022 Leszek Komosa rozstał się z muzyką i w 1999 roku założył firmę BSC System, która po 26 latach działalności jest aktualnie jedną z największych firm w branży mechaniki scenicznej w Polsce.