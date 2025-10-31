Bogdan Kondracki zremiksował SUBSTANCJĘ

Bogdan Kondracki to producent ponad pięćdziesięciu płyt czołowych polskich artystów. W tym gronie są m.in.: Dawid Podsiadło, BOKKA, Ania Dąbrowska, Edyta Górniak, Monika Brodka, Kortez, Justyna Steczkowska, Sanah, Daria Zawiałow, LemON, Maryla Rodowicz i wielu innych.

Udział Bogdana w projekcie "Aniołowie_RMX" skomentował Łukasz Myszkowski: „Bogdan to wulkan pełen muzyki o wielkiej wrażliwości. W latach 90 inspirowaliśmy się na wzajem grając w pracowni KOBONG ze SPARAGMOS nawet mieliśmy wspólną trasę po Bieszczadach. Potem wyprodukował płytę projektu IN. To niesamowite że, znalazł czas i potrafił tyle wycisnąć nowego z tej piosenki.”

Klip "Aniołowie {RMX audio - Bogdan Kondracki}: https://youtu.be/JEf26pEBTu8?si=uIr2gWcNYsuIFMpx

Dziś do sprzedaży trafił mini-album “Aniołowie_RMX” SUBSTANCJI. To wyjątkowe wydawnictwo, zawierające 7 unikalnych wersji utworu "Aniołowie", powstało we współpracy z czołowymi polskimi producentami, którzy nadali utworom świeżego, nowoczesnego brzmienia.

To wydawnictwo to muzyczna podróż przez różnorodne brzmienia, łącząca ich charakterystyczny styl "apocalyptic POP" z innowacyjnymi aranżacjami. Każdy z siedmiu utworów został zremiksowany przez znanych polskich producentów, takich jak: Bogdan Kondracki, IZI Andrzej Izdebski, Bodek Pezda, Maciej Werk co nadaje płycie niepowtarzalnego charakteru. Od pulsujących elektronicznych bitów po subtelne, emocjonalne melodie – ta płyta to prawdziwa uczta dla fanów alternatywy, elektroniki i eksperymentalnych dźwięków.

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani tym projektem. Współpraca z tak utalentowanymi producentami pozwoliła nam spojrzeć na ten utwór z zupełnie nowej perspektywy. Każdy remix to inna historia, inny klimat, ale wszystkie razem tworzą spójną całość, którą chcemy podzielić się z naszymi słuchaczami. To wydawnictwo to też praca nad nowym klipem który nadaje całości zupełnie innego znaczenia, powstała historia w której każdy zobaczy coś innego. Każdy remix będzie miał też niezależne video montowane przez różne studia więc zobaczymy nie tylko różne podejście do tej samej melodia ale i historii" – mówi lider SUBSTANCJI Łukasz Myszkowski.