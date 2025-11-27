"My Indian Summer" to kompozycja Krzysi Górniak z tekstem Rui Telesa - to czuła oda do końca lata – do chwil, które chcemy zatrzymać. Delikatny rytm bossa novy i poetyckie frazy tworzą atmosferę ciepła i melancholii. W słowach Rui Telesa pobrzmiewa tęsknota za tym, co przemija, ale też radość z bycia tu i teraz – z kimś bliskim, z kim świat wydaje się prostszy i piękniejszy.

Teledysk "My Indian Summer": https://www.youtube.com/watch?v=sOisy35fysM

Piosenka balansuje między angielskim a portugalskim językiem, co nadaje jej intymny, wielokulturowy charakter – tak jakby łączyła dwa światy, dwa sposoby odczuwania i dwa języki serca. Kolorowe obrazy końca lata – zachody słońca, żeglowanie, wspólne jedzenie i zabawa – przenikają się z ciepłem i spokojem, jaki daje miłość.

Historia zespołu zaczęła się przypadkiem – na Mazurach, gdzie los skrzyżował drogi obojga artystów. Przy ognisku, w letni wieczór, zabrzmiały ich pierwsze wspólne dźwięki. Tak narodziło się Astrolabe – nazwa inspirowana starożytnym przyrządem nawigacyjnym (astrolabium), „chwytającym gwiazdy” i wskazującym kierunek podróży. W grudniu 2022 roku ukazał się debiutancki album Astrolabe – "Krzysia Górniak & Rui Teles", promowany singlem "Sweet Almond". Po serii koncertów w latach 2023–2025 zespół powraca z nowym materiałem i premierą singla "My Indian Summer," który zapowiada nadchodzącą płytę. Utwór ma swoją historię – jego instrumentalna wersja ukazała się wcześniej na płycie "Memories" Krzysi Górniak. Teraz, w wersji wokalno-instrumentalnej, nabiera nowego wymiaru, wzbogacony o emocjonalny głos Rui Telesa. Do piosenki powstał nastrojowy teledysk nakręcony na Mazurach, w którym uchwycono atmosferę późnego lata.