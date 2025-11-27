„Więdną kwiaty” to minimalistyczna ballada na głos i fortepian. Maja Laura konsekwentnie buduje swój muzyczny język – mroczny, nieoczywisty, pełen emocji. Po ostatnich produkcjach artystki, przesiąkniętych elektroniką (EP Czerwone Słońce), otrzymujemy utwór o wyjątkowo oszczędnej formie – surowej, intymnej i przejmującej. Warstwa tekstowa porusza temat tęsknoty, niespełnionych pragnień miłosnych oraz wewnętrznych zmagań z samą sobą:

„Rozrosły się wewnątrz mnie chore projekcje, chore koneksje, chore pragnienia, pretensje...”

Do singla powstał klimatyczny teledysk w reżyserii Karoliny Korab z Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Maja Laura (Jaryczewska) – pianistka, kompozytorka, aranżerka, producentka, wokalistka i działaczka społeczna. Jej wcześniejsze płyty były opisywane w mediach jako „muzyczny absolut” (Jazz Forum) czy „dzieło wybitne” (Jedynka Polskie Radio). Artystka tworzy również muzykę ilustracyjną. Kształciła się m.in. u Włodzimierza Nahornego, Pawła Mykietyna i Sławka Jaskułke.

Teledysk "Więdną Kwiaty": https://youtu.be/0H9eAppc4Xo?si=sGll74lon9UwVpkR