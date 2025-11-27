Tym razem jest to utwór "Kat", opowiadający o przeżywaniu we śnie lęków, które wypływają z rzeczywistych przeżyć i traum. "Kat" to walka na śmierć i życie, po której budzimy się zlani potem wzdychając: "całe szczęście że to tylko sen...". Do utworu powstał klip mający podkreślić mroczny i ciężki klimat sennego koszmaru.

Teledysk "Kat": https://youtu.be/h4xtte2zxtI?si=ZCH3UmvRdy4Fyvgt

Początki Naked Root sięgają 2011 roku, ale skład zbliżony do obecnego uformował się w 2014 roku. Stylistykę zespołu można określić jako szeroko pojęty hard rock z elementami progresywnymi.

Różnorodne inspiracje i fascynacje muzyczne członków zespołu znajdują odzwierciedlenie w brzmieniu mocnym i energetycznym, ale jednocześnie melodyjnym. Po dość długim okresie poszukiwań muzycznych, na początku 2016 r. ukazała się debiutancka płyta zespołu zatytułowana po prostu „Naked Root”. Wiosną 2020 r. miała miejsce premiera drugiej płyty - "The Maze". Z powodu pandemii i braku możliwości koncertowania zespół skupił się na jej promocji radiowej i internetowej, a jednocześnie rozpoczęło się tworzenie nowego materiału. Prace zakończyły się w połowie 2023 r. i latem zespół dokonał nagrań w studiu "Manximum Records".