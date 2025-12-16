Sonia Stein otworzyła oczy
"Eyes" to nowa premierowa kompozycja wokalistki i kompozytorki Soni Stein zapowiadająca jej nową płytę, która ukaże się w marcu.
2025-12-16, 10:04

„Eyes” to marzycielski emocjonalny popowy utwór o iskrze, która się pojawia, gdy łączą się dwie osoby się łączą, o tej nagłej gorączce, gdy spotykasz kogoś i wszystko się zmienia. Utwór oddaje uczucie zakochania się od pierwszego wejrzenia, pełnego ciepła, energii i romantycznego napięcia.

"Eyes": https://youtu.be/zYAlSh5RTWE?si=fiJZYx5wGzgauzjn

Sonia Stein: ""Eyes" to jedna z 10 piosenek napisanych w lutym tego roku na imersyjnym obozie pisarskim. Przybyłam tam z tylko jednym jasnym pomysłem na to, co chcę robić – być całkowicie otwartą na proces twórczy i pozwolić piosenkom wypływać bez ograniczeń gatunkowych czy tematycznych. Efektem było dziesięć bardzo różnych kompozycji, z których 'Eyes' powstało pierwszego dnia. Czuję, że kompozycja nawiązuje do mojego ostatniego wydawnictwa „The Blooming Season”, zarówno pod względem dźwiękowym, jak i tematycznym, dlatego wydawała mi się idealnym idealnym przejściem do tego nowego projektu."

Sonia Stein urodziła się w Berlinie, lecz pierwszych kilkanaście lat spędziła w Polsce, co ukształtowało jej artystyczną wrażliwość. Jej muzyczna podróż rozpoczęła się od studenckich lat w Berklee College Of Music w Bostonie, a kontynuowana była w Nowym Jorku i Londynie. Właśnie w Londynie, po przypadkowym spotkaniu z producentem, zamieniła naukę na tworzenie muzyki i ruszyła śladem swoich marzeń.

Jej talent nie ogranicza się do studia nagrań. Sonia występowała podczas prestiżowych wydarzeń, takich jak tygodnie mody w Londynie i Nowym Jorku, festiwal Glastonbury oraz współpracowała na scenie z takimi artystami jak Betsy, Alice Merton, Alice Jemima czy Dido, koncertując w Ameryce Południowej, Europie i Wielkiej Brytanii. W 2023 roku dołączyła do brytyjskiej trasy Jamesa Arthura oraz występowała u boku Lucy Spraggan.

W 2025 roku wydała dwie ep-ki "Blooming Season pt.1" i "Blooming Season pt.2".

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
sonia-stein-eyes.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.