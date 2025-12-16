Sonia Stein otworzyła oczy

„Eyes” to marzycielski emocjonalny popowy utwór o iskrze, która się pojawia, gdy łączą się dwie osoby się łączą, o tej nagłej gorączce, gdy spotykasz kogoś i wszystko się zmienia. Utwór oddaje uczucie zakochania się od pierwszego wejrzenia, pełnego ciepła, energii i romantycznego napięcia.

"Eyes": https://youtu.be/zYAlSh5RTWE?si=fiJZYx5wGzgauzjn

Sonia Stein: ""Eyes" to jedna z 10 piosenek napisanych w lutym tego roku na imersyjnym obozie pisarskim. Przybyłam tam z tylko jednym jasnym pomysłem na to, co chcę robić – być całkowicie otwartą na proces twórczy i pozwolić piosenkom wypływać bez ograniczeń gatunkowych czy tematycznych. Efektem było dziesięć bardzo różnych kompozycji, z których 'Eyes' powstało pierwszego dnia. Czuję, że kompozycja nawiązuje do mojego ostatniego wydawnictwa „The Blooming Season”, zarówno pod względem dźwiękowym, jak i tematycznym, dlatego wydawała mi się idealnym idealnym przejściem do tego nowego projektu."

Sonia Stein urodziła się w Berlinie, lecz pierwszych kilkanaście lat spędziła w Polsce, co ukształtowało jej artystyczną wrażliwość. Jej muzyczna podróż rozpoczęła się od studenckich lat w Berklee College Of Music w Bostonie, a kontynuowana była w Nowym Jorku i Londynie. Właśnie w Londynie, po przypadkowym spotkaniu z producentem, zamieniła naukę na tworzenie muzyki i ruszyła śladem swoich marzeń.

Jej talent nie ogranicza się do studia nagrań. Sonia występowała podczas prestiżowych wydarzeń, takich jak tygodnie mody w Londynie i Nowym Jorku, festiwal Glastonbury oraz współpracowała na scenie z takimi artystami jak Betsy, Alice Merton, Alice Jemima czy Dido, koncertując w Ameryce Południowej, Europie i Wielkiej Brytanii. W 2023 roku dołączyła do brytyjskiej trasy Jamesa Arthura oraz występowała u boku Lucy Spraggan.

W 2025 roku wydała dwie ep-ki "Blooming Season pt.1" i "Blooming Season pt.2".