Kielecki ANKH z nowym singlem "Fear And Love"
Utwór "Fear And Love" promuje nową płytę kieleckich weteranów rocka z grupy ANKH zatytułowaną "Z Wiatrem".
2025-12-16, 10:56

ANKH o utworze i klipie "Fear And Love":  "To opowieść o zderzeniu przeciwieństw: muzyczna odyseja o nieustannej wewnętrznej walce między strachem a miłością. Strachem, który odbiera radość życia, oraz miłością rozumianą jako siła łącząca wszystkie poziomy istnienia — nie w sensie megalomańskim, lecz jako refleksja nad codziennością, jej niepewnością, niezrozumieniem i poczuciem bezsensu, obecnymi we współczesnym społeczeństwie. To właśnie napięcie między strachem a miłością rodzi „głuchość” wobec odwiecznych pytań: „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. Nowy teledysk jest także sugestią, że zabawa formą może być jedną z odpowiedzi na poszukiwanie sensu. Twórcy pytają: „A może nie warto aż tak bardzo się przejmować? Może pewne sprawy są od nas niezależne? A może to my sami kreujemy strach, który nas paraliżuje?”.

"Fear & Love": https://youtu.be/jh1syJ7JB7g?si=V_U7_ylzGoH3g53Z

ANKH działa na polskiej scenie muzycznej już od 35 lat. W tym czasie nagrał kilka albumów i zagrał setki koncertów w kraju i za granicą. Reprezentował polską scenę art-rockową m.in. na międzynarodowych festiwalach w Brazylii („Rio Art Festival”) i Meksyku („Baja Prog Fest”). Obecny skład to połączenie doświadczenia z młodą energią. Tworzą go: Piotr Krzemiński – gitara, wokal i Krzysztof Szmidt – gitara basowa (obaj od początku istnienia zespołu), Michał „Pasta” Pastuszka – gitara (w zespole od ponad 20 lat); oraz najmłodsi członkowie: Jan Rusin – perkusja oraz Joanna Chudyba – skrzypce.

