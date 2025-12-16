Śląski SNOWBLIND wydał "Jutro"
„Jutro” to najnowszy singiel zespołu SNOWBLIND, inspirowany poruszającą książką Krzysztofa Uliasza zatytułowaną „Walka o lepsze jutro”.
2025-12-16, 11:22

Utwór przenosi literacką opowieść o zmaganiu się z losem, walki z uzależnieniem i poszukiwaniu sensu życia na grunt muzyki rockowej — pełnej emocji, buntu i nadziei.

"Jutro": https://youtu.be/OFoUi2E6T5I?si=AekjqGkSJKsE5Ezv&t=2

SNOWBLIND: Tekst piosenki to szczere wyznanie człowieka, który od wczesnych lat doświadczał bólu, upadków i samotności. „Jutro” to utwór o walce, którą każdy z nas toczy każdego dnia – z przeciwnościami losu, z demonami przeszłości, z samym sobą. Zainspirowany historią naszego przyjaciela Krzyśka, utwór jest przypomnieniem, że nie ma przegranych spraw – dopóki wciąż walczysz o swoje jutro, bo nawet po najciemniejszej nocy nadchodzi świt.

*Muzycznie zespół SNOWBLIND łączy ciężar gitarowych brzmień z melodyjnym wokalem i intensywną emocjonalnością, tworząc przestrzeń, w której słuchacz może odnaleźć własną historię.

- „Jutro” to hymn dla tych, którzy każdego dnia próbują wstać, nawet jeśli wczoraj upadli – mówią członkowie zespołu.

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
snowblind.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.