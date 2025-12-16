Utwór przenosi literacką opowieść o zmaganiu się z losem, walki z uzależnieniem i poszukiwaniu sensu życia na grunt muzyki rockowej — pełnej emocji, buntu i nadziei.

"Jutro": https://youtu.be/OFoUi2E6T5I?si=AekjqGkSJKsE5Ezv&t=2

SNOWBLIND: Tekst piosenki to szczere wyznanie człowieka, który od wczesnych lat doświadczał bólu, upadków i samotności. „Jutro” to utwór o walce, którą każdy z nas toczy każdego dnia – z przeciwnościami losu, z demonami przeszłości, z samym sobą. Zainspirowany historią naszego przyjaciela Krzyśka, utwór jest przypomnieniem, że nie ma przegranych spraw – dopóki wciąż walczysz o swoje jutro, bo nawet po najciemniejszej nocy nadchodzi świt.

*Muzycznie zespół SNOWBLIND łączy ciężar gitarowych brzmień z melodyjnym wokalem i intensywną emocjonalnością, tworząc przestrzeń, w której słuchacz może odnaleźć własną historię.

- „Jutro” to hymn dla tych, którzy każdego dnia próbują wstać, nawet jeśli wczoraj upadli – mówią członkowie zespołu.