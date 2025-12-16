Maciej Lipina zaprasza na południe

To emocjonalna podróż pełna przemyśleń na temat życia, celu, poszukiwania prawdy i wolności, oraz osobistych zmagań. Teksty ukazują wewnętrzną transformację, poszukiwanie i odnalezienie swojego miejsca na ziemi.

"Południowy": https://youtu.be/ttQr4e0o3dk?si=gcSJpLtxhPioDnbA

Płyta jest afirmacją najpiękniejszych, zielonych terenów Górnośląskich miast, w których wizyty są jak spa dla duszy, tak potrzebne w dzisiejszych, pełnych gonitwy czasach.

To śląski, akustyczny blues-rock inspirowany klimatem południa Stanów Zjednoczonych tworzący muzyczny pomost pomiędzy dwoma, pozornie odległymi światami.

Nieodłączną częścią płyty są obrazy Sylwii Lipiny, artystki malarki, przedstawiające pejzaże opisane w piosenkach, które można podziwiać podczas koncertów Macieja, oraz innych wydarzeniach artystycznych, gdzie łączą się malarstwo i muzyka.

Maciej Lipina - kompozycje, teksty, gitary, bas, wokal, aranżacje

Darek Ziółek - gitara basowa

Seweryn Piętka - perkusja, instrumenty perkusyjne

Gościnnie: Marcin Zaleś - gitara slide w „Cichy apel”

Maciej Lipina - artysta ze Śląska, kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, wokalista, aktor, odtwórca głównej roli, Ryśka Riedla, w spektaklu "Skazany Na Bluesa" Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach; lider i założyciel grupy Ścigani.