Post-punkowy undertheskin wydał nowy album "Never | Return"
12 grudnia ukazała się nowa płyta największej polskiej gwiazdy mrocznego post-punka undertheskin zatytułowana "Never | Return".
2025-12-16, 11:27

Muzyka Undertheskin to intensywne połączenie post‐punkowej surowości, zimnofalowej atmosfery i hipnotycznych brzmień syntezatorów. Charakterystyczne głębokie linie basu, minimalistyczne aranżacje i przejmujący wokal tworzą mroczny, ale niezwykle emocjonalny klimat, który od lat wyróżnia projekt na europejskiej scenie alternatywnej.

"DANCE | DIE": https://youtu.be/OkAVrSU1Fj8?si=tOoOES880ggzq18g

Za oprawę graficzną albumu odpowiada Jarek Kubicki – artysta, którego prace od lat zachwycają unikalnym stylem i wizualną głębią. Za mix i mastering odpowiedzialny jest Kamil Łazikowski (Soyuz Studio).

"N E V E R | R E T U R N" to siedem utworów, które zabierają słuchacza w podróż przez chłód, melancholię i intensywne emocje – muzykę, która rezonuje głęboko i pozostaje na długo.

Album dostępny będzie w formatach:

limitowany winyl Splatter (111 szt.)

limitowany czarny winyl (333 szt.)

ekskluzywny digipack CD

limitowana kaseta magnetofonowa (100 szt.)

