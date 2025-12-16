Faceci i...wydali "Włoski Wajb"
Faceci i...to zespół muzyczny, który powstał na bazie współpracy duetu autorsko - kompozytorskiego Rafał Bryndal i Darek Boratyn. wydał nowy singel "Włoski Wajb", który jest zapowiedzią planowanej na wiosnę 2026 roku drugiej płyty tego projektu.
2025-12-16, 11:30

„Włoski wajb” w lekki sposób opisuje to, za czym tęskni wielu z nas, dzieciństwo, beztroska i zabawa oraz najbliżsi, których już nie ma wśród nas.

"Włoski Wajb": https://youtu.be/oxPq5pcsxEk?si=yxvqQZvReD7diwvu

FACECI i…to zespół muzyczny, który powstał na bazie współpracy duetu autorsko - kompozytorskiego Rafał Bryndal i Darek Boratyn. Siłą ich piosenek są chwytliwe melodie do świetnych, refleksyjnych tekstów. Pierwszym efektem współpracy obu artystów był album „Nostalgia w promocji” z 2023 roku (wydawca: Musicom). Trafiło tam 11 melodyjnych piosenek z gitarowym, momentami folkowym brzmieniem, które charakteryzuje muzyczna lekkość formy. Obecnie FACECI i...pracują nad nowym albumem, który ukaże się w 2026 roku.

Dariusz Boratyn to kompozytor, wokalista i gitarzysta, który dał się poznać publiczności w takich zespołach jak Bimber Poland, Clintwood oraz w projekcie Muniek Boratyn Perkoz. Rafał Bryndal to popularny satyryk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, a także autor tekstów piosenek - pisał między innymi dla Kobranocki, Atrakcyjnego Kazimierza i Poparzonych Kawą Trzy.

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
boratyn.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.