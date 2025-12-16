„Włoski wajb” w lekki sposób opisuje to, za czym tęskni wielu z nas, dzieciństwo, beztroska i zabawa oraz najbliżsi, których już nie ma wśród nas.

"Włoski Wajb": https://youtu.be/oxPq5pcsxEk?si=yxvqQZvReD7diwvu

FACECI i…to zespół muzyczny, który powstał na bazie współpracy duetu autorsko - kompozytorskiego Rafał Bryndal i Darek Boratyn. Siłą ich piosenek są chwytliwe melodie do świetnych, refleksyjnych tekstów. Pierwszym efektem współpracy obu artystów był album „Nostalgia w promocji” z 2023 roku (wydawca: Musicom). Trafiło tam 11 melodyjnych piosenek z gitarowym, momentami folkowym brzmieniem, które charakteryzuje muzyczna lekkość formy. Obecnie FACECI i...pracują nad nowym albumem, który ukaże się w 2026 roku.

Dariusz Boratyn to kompozytor, wokalista i gitarzysta, który dał się poznać publiczności w takich zespołach jak Bimber Poland, Clintwood oraz w projekcie Muniek Boratyn Perkoz. Rafał Bryndal to popularny satyryk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, a także autor tekstów piosenek - pisał między innymi dla Kobranocki, Atrakcyjnego Kazimierza i Poparzonych Kawą Trzy.