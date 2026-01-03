KoNoPiAnS wrócili po 11 latach

Jest to piąty autorski album grupy KoNoPiAnS, nagrany po 11 latach od poprzedniej płyty. 13 nowych utworów, 57 minut gęstej muzyki i zaskakujących, prowokujących tekstów - muzyczna proza inspirowana między innymi listonoszowymi ścieżkami dnia codziennego Cozerskiego.

Promomix nowego albumu: https://youtu.be/dUDMnuO4lJ8?si=kW_InjaLhf4SMzZC

Brzmienie płyty to fenomenalna synteza old school reggae, ska, rock steady, dubu, punka, jazzu - podana przekrojowo, wzbogacona o muzyczne cytaty.

Album do do kupienia pod tym linkiem: https://muzystan.com/sklep/

KoNoPiAnS to jeden z bardziej oryginalnych muzycznie zespołów reggae w Polsce. Powstał w 1996 roku w Czeladzi, a w 2026 obchodzi swoje 30-lecie.

Muzycy słyną z ogromu koncertowej energii i spontaniczności, przepełnionej improwizacją - to ich żywioł. Na czele składu stoi charyzmatyczny wokalista Marcin Markiewicz vel Cozerski - autor tekstów, trębacz, współautor muzyki, listonosz.

Na przestrzeni lat w zespole udzieliło się około 30 muzyków, współtworząc tą piękną małomiasteczkową historię. Zagrali blisko 500 koncertów w kraju i za granicą, najważniejsze festiwale i te mniej ważne, ciasne kluby, swojskie klimaty i magiczne miejsca. Reprezentują słynną Zagłębiowską Scenę Ska&Reggae. KoNoPiAnS to zespół z krwi i kości, autentyczny, „orydynar” reggae. Robi swoje.

Zespół ma na koncie pięć autorskich wydawnictw:

E.P. "QUANTALAYA" (2004) / ZSR.R

L.P. "ONE WAY" (2006) / Lou & Rocked Boys

L.P. "eSTiOuPi" (2011) / BTW Publishing

L.P. "MENTAL SKATAKLIMS" (2014) / S-Tone Studio

L.P. „IRONYA SOMATYA” (2025) / Muzystan

Aktualny skład tworzą:

Marcin 'Cozerski' Markiewicz - vokal, trąbka, teksty, muzyka

Mariusz 'MuajLee' Orzełowski - gitara solo, muzyka

Wojtek Cyndecki – bass

Kamil 'Zwierzu' Gorgoń - perkusja

Roman Czopik - gitara rytmiczna

Sebastian 'Miles' Lorek – instrumenty klawiszowe

Wojciech Kamiński – baryton&tenor sax

Paulina Lorek – alt sax (gościnnie)