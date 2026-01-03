Kasia Lisowska oddaje hołd Stefanowi Żeromskiemu
Kielecka wokalistka i pedagog Kasia Lisowska zaplanowała na grudzień tego roku premierę nowego albumu "Lisowska - Żeromski: Dwie Dusze - Jedna Melodia".
2026-01-03, 17:51

Kasia Lisowska: "Lisowska – Żeromski „Dwie dusze – jedna melodia” to dla mnie spełnienie marzenia o spotkaniu dwóch wrażliwości: młodzieńczej, żarliwej wyobraźni Stefana Żeromskiego i mojego muzycznego języka. Sięgając po jego pierwsze, często pomijane i niedoceniane próby poetyckie, chciałam wsłuchać się w głos bardzo młodego człowieka, który dopiero szuka słów na swoje nadzieje, lęki i zachwyty.

Osiem kompozycji na tej płycie powstało z potrzeby serca – z wdzięczności dla pisarza, którego świat towarzyszy mi od lat, ale tym razem objawił się w kameralnych, intymnych zapiskach z „Dzienników”. W tych wierszach odnalazłam kruchość i siłę jednocześnie, bunt i czułość, a muzyką próbuję przedłużyć ich brzmienie w dzisiejszym świecie.

Rok 2025 jest dla mnie szczególnie symboliczny: mija równo 100 lat od śmierci pisarza, co spowodowało, że Sejm RP zdecydował o ustanowieniu Roku Stefana Żeromskiego, który stał się czasem powrotu do jego życia i twórczości. Chciałam, by ta płyta była osobistym gestem pamięci, ale też zaproszeniem do nowego spotkania z jego najmniej znanym obliczem – młodym człowieku marzącym o byciu poetą zakochanym w słowie.

Po raz pierwszy utwory z płyty na żywo zabrzmiały na scenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” tuż obok dworku pisarza w Ciekotach, kilka dni po 161. rocznicy jego urodzin, a tuż przed 100. rocznicą śmierci. To miejsce szczególnie ważne dla Stefana Żeromskiego, bo właśnie w Ciekotach powstawały jego pierwsze poetyckie próby. Inspiracje, które czerpał ze swojego rodzinnego dworku w sercu Gór Świętokrzyskich były obecne w jego twórczości na każdym etapie pisania.

„Dwie dusze – jedna melodia” to tytuł, który najlepiej oddaje to doświadczenie: słowa sprzed ponad wieku splatają się tu ze współczesnym brzmieniem, jakby czas na dłuższą chwilę przestawał istnieć. Wierzę, że w tej muzyczno-poetyckiej podróży każdy odnajdzie swoją własną nitkę – wspomnienie, pytanie, wzruszenie…. a młodzieńczy głos Żeromskiego zabrzmi na nowo, blisko i bardzo osobiście….".

Kasia Lisowska - wokalistka, pianistka, kompozytorka, doktor sztuk muzycznych w dziedzinie wokalistyka, wykładowca i wicedyrektor ds. Kształcenia w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; prowadzi własną szkołę muzyczną MELODIA, w której kształcą się wokalnie dzieci, młodzież i dorośli. W kwietniu 2021 roku wydała swoją debiutancką płytę pt. „Linia Życia”, która zebrała bardzo dobre recenzje i uznanie słuchaczy, zaś w 2023 roku ukazał się jej drugi album "Aura".

Na co dzień współpracuje z wieloma artystami, na stałe koncertuje z Andrzejem Piasecznym.

