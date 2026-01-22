Krzysia Górniak String Orchestra zaprosiła na medytację

Kompozycja "Meditation" ma swoją historię – jej pierwsza wersja ukazała się na albumie "Moments", nagranym wówczas w składzie kwartetu jazzowego. W nowej odsłonie utwór został zaaranżowany na gitarowe trio jazzowe z towarzyszeniem kameralnej orkiestry smyczkowej, co nadaje mu bardziej ilustracyjny i przestrzenny charakter.
"Medidiation": https://youtu.be/M2LNRuGD0wA?si=mYwRM6r9s9zAWkAl
W nagraniach udział wzięło Krzysia Górniak Trio w składzie: Krzysia Górniak – gitara, Michał Jaros – kontrabas oraz Marcin Jahr – perkusja. ParKe smyczków nagrały muzyczki związane z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a dzięki precyzyjnemu miksowi kameralny skład smyczkowy uzyskał brzmienie pełnej orkiestry, tworząc inspirującą przestrzeń dla improwizacji i emocjonalnej narracji utworu. "Meditation" łączy jazzową improwizację gitary z bogatą, ilustracyjną warstwą orkiestry smyczkowej, tworząc przestrzeń sprzyjającą kontemplacji.
Krzysia Górniak – gitara
Michał Jaros – kontrabas
Marcin Jahr – perkusja
Malwina Hendzel – skrzypce
Małgorzata Kucharek - skrzypce
Jagienka Jaskólska – altówka
Zuzanna Konstantynowicz - wiolonczela
Krzysia Górniak – kompozycje, produkcja, aranżacja na trio jazzowe
Andrzej Mikulski - aranżacja na orkiestrę smyczkową