Album "Krzysia Górniak String Orchestra" będzie miał swoją premierę 20 marca 2026 roku w serwisach streamingowych, natomiast jego wydanie na płycie CD zostanie dołączone do marcowego numeru magazynu Jazz Forum.

Klip "Sea Salt On My Lips": https://youtu.be/lMEGc2Z8ffc?si=mey_FkrKMbSBIOLZ

"Sea Salt On My Lips" ma swoją historię – pierwotnie kompozycja ukazała się na albumie "Moments", nagranym w formule kwartetu jazzowego. Nowa wersja została zaaranżowana na gitarowe trio jazzowe z towarzyszeniem kameralnej orkiestry smyczkowej. Dzięki temu utwór zyskał bardziej ilustracyjny, przestrzenny charakter, łącząc jazzową improwizację z rozbudowaną, nastrojową warstwą smyczków.

W nagraniach udział wzięło Krzysia Górniak Trio w składzie:

Krzysia Górniak – gitara

Michał Jaros – kontrabas

Marcin Jahr – perkusja

Parte smyczkowe nagrały:

Malwina Hendzel – skrzypce

Małgorzata Kucharek – skrzypce

Jagienka Jaskólska – altówka

Zuzanna Konstantynowicz – wiolonczela

Artystki związane są z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki precyzyjnemu miksowi kameralny skład smyczkowy uzyskał brzmienie pełnej orkiestry, tworząc inspirującą przestrzeń dla improwizacji i emocjonalnej narracji.

Kompozycja, inspirowana żeglowaniem, łączy dynamiczny charakter z subtelnymi odniesieniami do polskiego folkloru – w warstwie rytmicznej pobrzmiewają motywy oberka. To muzyczna opowieść o przestrzeni, ruchu i wolności, osadzona w charakterystycznym dla artystki języku jazzowym.