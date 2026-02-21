Album "Krzysia Górniak String Orchestra" będzie miał swoją premierę 20 marca 2026 roku w serwisach streamingowych, natomiast jego wydanie na płycie CD zostanie dołączone do marcowego numeru magazynu Jazz Forum.
Klip "Sea Salt On My Lips": https://youtu.be/lMEGc2Z8ffc?si=mey_FkrKMbSBIOLZ
"Sea Salt On My Lips" ma swoją historię – pierwotnie kompozycja ukazała się na albumie "Moments", nagranym w formule kwartetu jazzowego. Nowa wersja została zaaranżowana na gitarowe trio jazzowe z towarzyszeniem kameralnej orkiestry smyczkowej. Dzięki temu utwór zyskał bardziej ilustracyjny, przestrzenny charakter, łącząc jazzową improwizację z rozbudowaną, nastrojową warstwą smyczków.
W nagraniach udział wzięło Krzysia Górniak Trio w składzie:
Krzysia Górniak – gitara
Michał Jaros – kontrabas
Marcin Jahr – perkusja
Parte smyczkowe nagrały:
Malwina Hendzel – skrzypce
Małgorzata Kucharek – skrzypce
Jagienka Jaskólska – altówka
Zuzanna Konstantynowicz – wiolonczela
Artystki związane są z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki precyzyjnemu miksowi kameralny skład smyczkowy uzyskał brzmienie pełnej orkiestry, tworząc inspirującą przestrzeń dla improwizacji i emocjonalnej narracji.
Kompozycja, inspirowana żeglowaniem, łączy dynamiczny charakter z subtelnymi odniesieniami do polskiego folkloru – w warstwie rytmicznej pobrzmiewają motywy oberka. To muzyczna opowieść o przestrzeni, ruchu i wolności, osadzona w charakterystycznym dla artystki języku jazzowym.