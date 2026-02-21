Krzysia Górniak String Orchestra wydała "Sea Salt On My Lips"
"Sea Salt On My Lips" to kolejny utwór zapowiadający płytę Krzysia Górniak String Orchestra, która ukaże się za miesiąc.
2026-02-21, 21:57

Album "Krzysia Górniak String Orchestra" będzie miał swoją premierę 20 marca 2026 roku w serwisach streamingowych, natomiast jego wydanie na płycie CD zostanie dołączone do marcowego numeru magazynu Jazz Forum.

Klip "Sea Salt On My Lips": https://youtu.be/lMEGc2Z8ffc?si=mey_FkrKMbSBIOLZ

"Sea Salt On My Lips" ma swoją historię – pierwotnie kompozycja ukazała się na albumie "Moments", nagranym w formule kwartetu jazzowego. Nowa wersja została zaaranżowana na gitarowe trio jazzowe z towarzyszeniem kameralnej orkiestry smyczkowej. Dzięki temu utwór zyskał bardziej ilustracyjny, przestrzenny charakter, łącząc jazzową improwizację z rozbudowaną, nastrojową warstwą smyczków.

W nagraniach udział wzięło Krzysia Górniak Trio w składzie:

Krzysia Górniak – gitara

Michał Jaros – kontrabas

Marcin Jahr – perkusja

Parte smyczkowe nagrały:

Malwina Hendzel – skrzypce

Małgorzata Kucharek – skrzypce

Jagienka Jaskólska – altówka

Zuzanna Konstantynowicz – wiolonczela

Artystki związane są z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki precyzyjnemu miksowi kameralny skład smyczkowy uzyskał brzmienie pełnej orkiestry, tworząc inspirującą przestrzeń dla improwizacji i emocjonalnej narracji.

Kompozycja, inspirowana żeglowaniem, łączy dynamiczny charakter z subtelnymi odniesieniami do polskiego folkloru – w warstwie rytmicznej pobrzmiewają motywy oberka. To muzyczna opowieść o przestrzeni, ruchu i wolności, osadzona w charakterystycznym dla artystki języku jazzowym.

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
kg-so-okladka-zdjecie-1.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.