Stacja B zapowiada "Sługę Karnawału"
Stacjonująca w Ustrzykach grupa Stacja B. zapowiedziała na marzec premierę nowej płyty "Sługa Karnawału".
2026-02-21, 22:16

Stacja B: ""Sługa Karnawału" to opowieść o TYCH momentach w życiu, wspólnych dla wszystkich, o dorastaniu, złości na najbliższych, o realnych problemach. "Sługa Karnawału" to taki niewdzięczny moment, kiedy chcesz już iść do siebie, a siedzisz i masz zabawiać towarzystwo. I o tym jest ta płyta. O siedzeniu w nie tym miejscu, które trwa za długo i wbrew woli. Każdy tak siedział, każdy ma za sobą wspomniany w tytule karnawał, jedni chcieli po prostu wyjść, a mimo to zostali. Ale każdy wyjdzie, tylko czasem za późno. To prawdziwa opowieść o sznurach na szyi, dragach, porno, ucieczkach. Nie śpiewaj o niczym, jeżeli nie masz o czym śpiewać, przeżyj coś. Chcemy znowu płakać przy piosenkach, jeżeli w tym nie ma emocji, jaki to ma sens? Nie kłam, mów prawdę, rozmawiaj i inspiruj. Tego w muzyce brakuje i to dajemy".

Klip "Zrodzony By Umrzeć": https://youtu.be/qYe_7eUiPS8?si=p1xc-1V4FAALeyNx

Zespół Stacja B. powstał w 2015 roku z inicjatywy gitarzysty Marka Babiarza i wokalisty Michała Śmierciaka podczas koncertu z serii „Ustrzycka Scena Alternatywna” odbywającego się wówczas w ustrzyckiej knajpie „Młyn”. Zespół ma za sobą zarówno dziesiątki koncertów w ciasnych pubach jak i na dużych scenach w sporej części Polski. Mieli okazję dzielić deski sceny z muzykami dużego formatu polskiej sceny muzycznej takimi jak KSU czy Nocny Kochanek. W 2022 roku wydali debiutancką płytę "Historia Jak Każda Inna", zaś w 2024 roku zaprezentowali się na 30. Pol'and'Rock Festival.

