Chryja wydała "PRB"
Warszawska grupa metalowa Chryja wydała kolejny singel z albumu "Kolor Zielony".
2026-02-26, 18:02

Chryja: "Media społecznościowe to miejsce, które - wbrew swojej nazwie - pełne jest ludzi samotnych. Pod przykrywką kolorowych złudzeń kryją się smutne twarze ludzi, których życie odbiega od instagramowych standardów. "PRB" to utwór o utraconej autentyczności, iluzji szczęścia i sukcesu w wirtualnym świecie wymagającym ideału". 

Klip "PRB": https://youtu.be/FwM7sb7qnGo?si=ChgNBPaSrQmcQ_7m

Chryja to głos "dorosłych" chłopców, którzy po dorastaniu w warszawskich blokach nie spełniają oczekiwań społeczeństwa i którzy nie boją się mówić, że czas się obudzić.

To głos tych, którzy w sercach i na ustach nadal mają bunt/krzyk/protest przeciw niesprawiedliwości systemu. Wściekłość, ironia i bezsilność mieszają się tu z ciężarem riffów i brudem miejskiego buntu. To zespół, który nie sili się na poprawność – raczej wali prosto w ryj, przypominając, że żyjemy w świecie, gdzie prawda leży gdzieś między memem a meltdownem.

Polski Limp Bizkit, ale zamiast złotych łańcuchów – kredyty, zamiast Kalifornii – klatki schodowe.

CHRYJA bierze wszystko, co gnije pod powierzchnią codzienności i zamienia to w muzyczny wybuch. To nie tylko rapcore – to bunt, elektronika, surowe scratche i beaty tak ciężkie, jak rzeczywistość, którą opisują. Stoją na przekór trendom i wyścigowi szczurów, w walce o to, by życie znów było prawdziwe głośne, chropowate, do bólu szczere.

Zespół CHRYJA to pięć silnych osobowości, z których każda wnosi do muzyki własną iskrę buntu, styl i energię. Razem tworzą organizm, który pulsuje rytmem ulicy, krzyczy z trzewi i nie uznaje kompromisów. Twarz, serce i kręgosłup tej maszyny tworzą:

Piotr “Sampel” Krajewski – wokalista i raper, centralny punkt buntu CHRYI. Jego wersy to iskry rzucane na proch codzienności – rozrywają zasłony obojętności i wprowadzają słuchaczy w stan gotowości.

Patryk „Land Lord” Dolega – basista i trzon groove’u zespołu. Jego linie pulsują jak serce ulic, niosąc ciężar i niepokój. To na nich budowana jest cała muzyczna rewolucja CHRYI.

Piotr „Batman” Korczak – perkusista, który uderza z chirurgiczną precyzją. Jego partie to coś więcej niż rytm – są dzikie, agresywne, niepokorne. To one nadają utworom bezkompromisową energię.

Grzegorz „Opioid” Gołąbek – gitarzysta, łączący w riffach brutalność z subtelnym dźwiękowym niepokojem. Jego gra to balans pomiędzy gniewem a emocjonalną głębią – osobisty manifest zamknięty w brzmieniu.

Wojciech Murawski aka Wuja Szpeju – DJ i producent, który wprowadza elektronikę, scratch’e i zgrzyty w świat żywych instrumentów. Przeszczepia do zespołu geny Drum’n’Bassu i breakcore’u, nadając CHRYI rytm ostatniego pokolenia XX wieku.

No i ostatni… z członków?

Bo CHRYJA za kurtyną skrywa jeszcze jednego bohatera, który czai się za maską – a raczej hełmem z kineskopowego telewizora. TV-Guy, jak dowiadujemy się z social mediów zespołu, to postać owiana tajemnicą: pojawia się na drugich planach zdjęć, przenika między grafikami, a jego sygnał dają też fragmenty teledysku. Poza tym warszawscy przechodnie coraz częściej napotykają jego obecność – od graffiti na murach, przez instalacje na chodnikach, aż po happeningi, które wyrywają z rutyny miejskiego krajobrazu. Kim on jest? Jeszcze nie znamy odpowiedzi, a być może nigdy nie poznamy, ale jedno jest pewne – jego znak nie pozostaje niezauważony.

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
chryja-zdjecie-zespolu-2.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.