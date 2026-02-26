NONE z nowym albumem "Beyond The Light"
Ukazała się ósma płyta w dorobku bydgoskiej formacji NONE zatytułowana "Beyond The Light".
2026-02-26, 18:36

Po latach przerwy wydawniczej zespół NONE, jedna z najbardziej charakterystycznych formacji polskiej sceny metalowej, ogłasza premierę swojego nowego albumu studyjnego zatytułowanego „Beyond The Light”.

Album "Beyond The Light": https://www.youtube.com/watch?v=ykDYk6uNLxw

Nowe wydawnictwo jest ósmym albumem w dorobku zespołu i jednocześnie pierwszym pełnym materiałem od wielu lat. „Beyond The Light” to płyta dojrzała, bezkompromisowa i intensywna – zarówno pod względem brzmienia, jak i przekazu.

Zespół NONE powstał w 1999 roku w Bydgoszczy. Od początku swojej działalności konsekwentnie buduje własne brzmienie na styku nu metalu, metalu alternatywnego i ciężkiego rocka.

