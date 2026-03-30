Utwór „Tej planety tu nie było” to melodyjna opowieść o zagubionej w kosmosie parze kochanków. To psychodeliczna gitarowa podróż na planetę, na której dzieją się dziwne rzeczy. Remiks, którego autorem jest Maciej Werk, lider zespołu Hedone, przenosi jego bohaterów w jeszcze bardziej tajemniczy i nieziemski świat nasycony pełnią elektronicznych brzmień.

Klip "Tej Planety Tu Nie Było": https://youtu.be/c-nO0ECuSsQ?si=KK1s3-ek6yBahXGa

Tomasz Wojciechowski urodził się w Łodzi. Współtworzył tak legendarne zespoły jak Blitzkrieg, Jezabel Jazz, Moskwa czy Hedone. Po latach spędzonych na współpracy z innymi zdecydował się spróbować swoich sił jako solista totalny. Najpierw grał niecodzienne, instrumentalne koncerty w pojedynkę, by wreszcie zdecydować się na nagranie autorskiej płyty. Album „Mechu 001” to efekt tego eksperymentu – fascynująca wyprawa do świata niezwykle melodyjnych piosenek. Rockowe inspiracje Mecha tworzą niezwykle plastyczny krajobraz, w którym każdy z utworów jest odrębną opowieścią, pełną ważnych słów i unikatowej oprawy muzycznej.