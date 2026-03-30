Ep-ka "Golden" to ostatnie wydawnictwo Soni Stein przed wejściem w etap macierzyństwa.

Sonia Stein: „Piosenki z tej ep-ki są jak podróż przez mój umysł, gdy miałam dwadzieścia kilka lat. Jest na tym wydawnictwie intensywność emocji, które towarzyszyły tamtemu okresowi mojego życia, z odrobiną przestrzeni, współczucia, humoru dla nich teraz, gdy mam wystarczjący dystans. Dobrze jest zaakceptować te elementy mojej osoby, które kiedyś wydawały się żenujące i interpretować je z perspektywy, którą mam teraz".

Współautorami piosenek na "Golden" są: Julia Pośnik (polska artystka indie-pop doceniona przez Rolling Stone za złote wydawnictwa i występy na festiwalach Open'er, Męskie Granie i FEST); nominowana do Grammy autorka tekstów Taneisha Jackson (John Legend, Doja Cat); Jungleboi (producent z Londynu współpracujący z Margaret i Michałem Szczygiełem), PALMR i Bubba McCarthy.

Sonia Stein urodziła się w Berlinie, lecz pierwszych kilkanaście lat spędziła w Polsce, co ukształtowało jej artystyczną wrażliwość. Jej muzyczna podróż rozpoczęła się od studenckich lat w Berklee College Of Music w Bostonie, a kontynuowana była w Nowym Jorku i Londynie. Właśnie w Londynie, po przypadkowym spotkaniu z producentem, zamieniła naukę na tworzenie muzyki i ruszyła śladem swoich marzeń.

Jej talent nie ogranicza się do studia nagrań. Sonia występowała podczas prestiżowych wydarzeń, takich jak tygodnie mody w Londynie i Nowym Jorku, festiwal Glastonbury oraz współpracowała na scenie z takimi artystami jak Betsy, Alice Merton, Alice Jemima czy Dido, koncertując w Ameryce Południowej, Europie i Wielkiej Brytanii. W 2023 roku dołączyła do brytyjskiej trasy Jamesa Arthura oraz występowała u boku Lucy Spraggan.

W 2025 roku wydała dwie ep-ki "Blooming Season pt.1" i "Blooming Season pt.2".