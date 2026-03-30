Ukazała się nowa ep-ka wokalistki i kompozytorki Soni Stein zatytułowana "Golden".
2026-03-30, 15:08

Ep-ka "Golden" to ostatnie wydawnictwo Soni Stein przed wejściem w etap macierzyństwa.

Sonia Stein: „Piosenki z tej ep-ki są jak podróż przez mój umysł, gdy miałam dwadzieścia kilka lat. Jest na tym wydawnictwie intensywność emocji, które towarzyszyły tamtemu okresowi mojego życia, z odrobiną przestrzeni, współczucia, humoru dla nich teraz, gdy mam wystarczjący dystans. Dobrze jest zaakceptować te elementy mojej osoby, które kiedyś wydawały się żenujące i interpretować je z perspektywy, którą mam teraz".

Singel "Golden": https://youtu.be/ddaM5oYcbvY?si=ScaSXUJEGMgSoVFK

Współautorami piosenek na "Golden" są: Julia Pośnik (polska artystka indie-pop doceniona przez Rolling Stone za złote wydawnictwa i występy na festiwalach Open'er, Męskie Granie i FEST); nominowana do Grammy autorka tekstów Taneisha Jackson (John Legend, Doja Cat); Jungleboi (producent z Londynu współpracujący z Margaret i Michałem Szczygiełem), PALMR i Bubba McCarthy.

Sonia Stein urodziła się w Berlinie, lecz pierwszych kilkanaście lat spędziła w Polsce, co ukształtowało jej artystyczną wrażliwość. Jej muzyczna podróż rozpoczęła się od studenckich lat w Berklee College Of Music w Bostonie, a kontynuowana była w Nowym Jorku i Londynie. Właśnie w Londynie, po przypadkowym spotkaniu z producentem, zamieniła naukę na tworzenie muzyki i ruszyła śladem swoich marzeń.

Jej talent nie ogranicza się do studia nagrań. Sonia występowała podczas prestiżowych wydarzeń, takich jak tygodnie mody w Londynie i Nowym Jorku, festiwal Glastonbury oraz współpracowała na scenie z takimi artystami jak Betsy, Alice Merton, Alice Jemima czy Dido, koncertując w Ameryce Południowej, Europie i Wielkiej Brytanii. W 2023 roku dołączyła do brytyjskiej trasy Jamesa Arthura oraz występowała u boku Lucy Spraggan.

W 2025 roku wydała dwie ep-ki "Blooming Season pt.1" i "Blooming Season pt.2".

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
sonia-stein-eyes.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.