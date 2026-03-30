WITCHEN – szczeciński zespół grający klimatyczny gothic metal. Muzyka zespołu opiera się na kontrastach – melodyjności i ciężaru, subtelności i energii – tworząc charakterystyczne, nastrojowe kompozycje inspirowane klasycznym gothic metalem i współczesnym brzmieniem metalowym.

Klip "Sumienie": https://youtu.be/SiLr9RxM5TI?si=-R18wiqRSvhkBdiC

W brzmieniu WITCHEN usłyszymy melodyjne riffy gitary, pomruki basu, podwójną stopę, blasty i kotły symfoniczne, połączone z żeńskim wokalem balansującym między operą a growlem – mroczne, epickie i energetyczne.

WITCHEN powstał z inicjatywy gitarzysty Jacka Pawłowskiego w 2021 roku. Obecnie zespół tworzy siedem osób operujących bogatym instrumentarium. Warstwa tekstowa utworów prowadzi słuchacza przez świat przeżyć i emocji, wokalistka śpiewa o doświadczeniach bliskich każdemu – o stracie, wewnętrznych konfliktach, o trudnych życiowych wyborach. Jednocześnie teksty eksplorują gotyckie klimaty wciągając słuchacza do mrocznego świata między światłem i cieniem pełnego tajemnic i niepokoju.

Znakiem rozpoznawczym zespołu jest dopracowana oprawa wizualna koncertów. WITCHEN występuje w stylizowanych scenicznych strojach i charakterystycznym makijażu, podkreślających mroczny i teatralny charakter muzyki. Dzięki temu występy zespołu mają nie tylko muzyczny, ale również widowiskowy wymiar.

Zespół występował m.in. jako support Closterkeller zdobywając bardzo dobre przyjęcie publiczności oraz podczas finałów WOŚP i koncertów charytatywnych.

Album "Nieoczywiste" zawieraja 11 autorskich kompozycji utrzymanych w stylistyce gothic metalu. Jest to materiał będący pierwszą pełnoprawną wizytówką zespołu, prezentuje pełne spektrum brzmienia zespołu.

Skład:

Matylda Andrukajtis – wokal

Jacek Pawłowski – gitara prowadząca

Tadeusz Dajnowicz – gitara rytmiczna

Izabela Pawłowska - klawisze

Przemysław Cettler – bas

Mateusz Janowicz – perkusja

Remigiusz Nocoń - kotły symfoniczne i perkusjonalia