Leszek Komosa na płycie "Ogrody Życia" kontynuuje swoją twórczość, w której łączy wiele gatunków muzycznych: jazz z muzyką klasyczną i ilustracyjną, blues oraz muzykę popularną z poezją śpiewaną.

Wokaliści:

Daria Kobierecka - Laureatka głównej nagrody XVI Novum Jazz Festiwal w Międzynarodowym Przeglądzie Młodych Wykonawców Muzyki Jazzowej na ,,Nową Nadzieję Jazzu”. Brała udział w wielu programach muzycznych, czy festiwalach m.in. Szansa na Sukces, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, czy Od przedszkola do Opola. Na stałe współpracuje m.in. z Sanah, Tribute to Polski Jazz, czy Sienna Gospel Choir.

Julia Wasielewska - Ćwierćfinalistka The Voice of Poland 2025 w drużynie Kuby Badacha i laureatka plebiscytu na ulubionego uczestnika programu. Aktualnie pracuje nad pierwszymi autorskimi singlami.

Staszek Plewniak - Wokalista, saksofonista, kompozytor. Jako wokalista i gość specjalny występował na czołowych festiwalach jazzowych, takich jak Jazz nad Odrą czy Krakowski Festiwal Jazzowy. Współpracuje z czołowymi artystami polskiej sceny muzycznej. Jego ciepły, pełny głos nawiązuje do estetyki Franka Sinatry i Nat King Cole’a.

Łukasz Reks – Finalista The Voice of Poland 2025 w drużynie Kuby Badacha. Laureat prestiżowych konkursów jazzowych, w tym Blue Note Poznań Competition oraz Klucza do Kariery im. Marka Karewicza. Współpracował z takimi artystami jak Adam Bałdych, Katarzyna Cerekwicka czy Kuba Badach.

Zespół:

Leszek Komosa – instrumenty klawiszowe, Grzech Piotrowski – saksofon, Marek Raduli – gitara solowa, Kuba Chmielarski - gitary Michał Salamon – fortepian, Bartozzi Wojciechowski – bas, Gniewomir Tomczyk – perkusja

Orkiestra

Falkowski Orkiestra oraz Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyr. Krzysztofa Falkowskiego.

Chór - Sienna Gospel Choir

Nagrania płyty zostały zrealizowane w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego (styczeń luty marzec)

Rejestracja dźwięku w DOLBY ATMOS / miks / mastering - Master Sound Tadeusz Mieczkowski

Leszek Komosa urodził się w Hrubieszowie i już od najmłodszych lat miał styczność z muzyką.

"W 1977 roku, mając 8 lat, dostałem w prezencie mały akordeon, na którym sam nauczyłem się grać piosenkę „Deszcze niespokojne” z serialu „Czterej Pancerni i Pies”. W 1979 roku moi rodzice stanęli przed „trudnym” wyborem, kupić fiata 126p czy dla mnie pianino? Jestem im wdzięczny, że wybrali to drugie. Około 1983 roku skomponowałem muzykę do piosenki religijnej „W kruszynie chleba Panie jesteś”. Piosenka ta rozniosła się po całym świecie, ale mało kto wie, że ja jestem jej kompozytorem, a mój brat Piotr Komosa jest autorem tekstu.

W czasach liceum (lata 1985-1988) komponowałem muzykę do poezji i brałem udział w wielu konkursach poezji śpiewanej. W 1989 roku razem z moją żoną Beatą wzięliśmy udział w międzynarodowym musicalu „Peace Child” – 17 koncertów w całej Polsce wspólnie z młodzieżą z USA i krajów nadbałtyckich. W okresie studiów grałem na instrumentach klawiszowych w zespole popowym THE BEST". W 1989 roku otrzymałem znaczące wyróżnienie – nagrodę specjalną za najlepszą kompozycję w finale konkursu poezji śpiewanej „Spotkania Zamkowe w Olsztynie”.

W latach 1995-2022 Leszek Komosa rozstał się z muzyką i w 1999 roku założył firmę, która po 26 latach działalności jest aktualnie jedną z największych firm w branży mechaniki scenicznej w Polsce.