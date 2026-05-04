Na płycie znalazły się autentyczne utwory ludowe w autorskich aranżacjach, a także oryginalne kompozycje inspirowane kulturą tradycyjną. Za muzykę, teksty i koncepcję albumu odpowiada Agata Szpalik — wokalistka i główna twórczyni zespołu.

Brzmienie „Kołowrotu” zakorzenione jest w folku, który przenika się z wpływami metalu progresywnego oraz elementami jazzu, tworząc formę organiczną, a jednocześnie nieoczywistą.

To materiał oparty na emocjach i kontrastach — balansujący między delikatnością a ciężarem, ciszą a ekspresją.