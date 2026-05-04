Przesilenie zakręciło "Kołowrotem"
„Kołowrót” to debiutancki album zespołu Przesilenie — opowieść o nieustannym cyklu natury, przenikaniu się przeszłości i teraźniejszości oraz dialogu między tradycją a współczesnością, który ujawnia zarówno ich pokrewieństwa, jak i napięcia.
2026-05-04, 13:42

Na płycie znalazły się autentyczne utwory ludowe w autorskich aranżacjach, a także oryginalne kompozycje inspirowane kulturą tradycyjną. Za muzykę, teksty i koncepcję albumu odpowiada Agata Szpalik — wokalistka i główna twórczyni zespołu.

"Sowa": https://youtu.be/QwRM4d2GQPA?si=gw_KCVCmQ12EA6oO

Brzmienie „Kołowrotu” zakorzenione jest w folku, który przenika się z wpływami metalu progresywnego oraz elementami jazzu, tworząc formę organiczną, a jednocześnie nieoczywistą.

To materiał oparty na emocjach i kontrastach — balansujący między delikatnością a ciężarem, ciszą a ekspresją.

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
przesilenie.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.