Przesilenie zakręciło "Kołowrotem"
„Kołowrót” to debiutancki album zespołu Przesilenie — opowieść o nieustannym cyklu natury, przenikaniu się przeszłości i teraźniejszości oraz dialogu między tradycją a współczesnością, który ujawnia zarówno ich pokrewieństwa, jak i napięcia.
2026-05-04, 13:42
Na płycie znalazły się autentyczne utwory ludowe w autorskich aranżacjach, a także oryginalne kompozycje inspirowane kulturą tradycyjną. Za muzykę, teksty i koncepcję albumu odpowiada Agata Szpalik — wokalistka i główna twórczyni zespołu.
"Sowa": https://youtu.be/QwRM4d2GQPA?si=gw_KCVCmQ12EA6oO
Brzmienie „Kołowrotu” zakorzenione jest w folku, który przenika się z wpływami metalu progresywnego oraz elementami jazzu, tworząc formę organiczną, a jednocześnie nieoczywistą.
To materiał oparty na emocjach i kontrastach — balansujący między delikatnością a ciężarem, ciszą a ekspresją.
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
