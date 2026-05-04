Pierwszy od 6 lat album zespołu Halucynacje

Płyta opisuje wewnętrzną podróż i przemianę tożsamości – opowieść o procesie filozoficznej, społecznej i osobistej przemiany. Muzycznie jest to eklektyczny, psychodeliczny i barwny kolaż potężnych dźwięków, odważnie poszukujący nowych rozwiązań.

Halucynacje prezentują wysoką klasę wykonawczą: bogate aranżacje, zróżnicowane instrumentarium (saksofon, flet, rozbudowane partie klawiszy) oraz charakterystyczne gitarowe riffy. Album ma bezkompromisowy i niebanalny temperament, a twórcom udaje się łączyć wątki jazzowe, rock progresywny i blues, co daje intrygującą mieszankę stylów.

Całemu dziełu towarzyszą filozoficzne i społeczno-psychologiczne odniesienia – tak jak w klasycznych rockowych concept albumach, Halucynacje kreują własny, introspektywny świat (w awangardowym stylu). Ta głęboka koncepcyjność wyróżnia płytę w dorobku zespołu i nadaje jej spójność pomimo stylistycznej eklektyczności.