Grupa ANKH istnieje od ponad 35 lat. Kiedy zaczynała żyliśmy w innych czasach. Nie było cyfrowej fotografii, Internetu, grup społecznościowych w sieci , elektronicznej reklamy i powszechnej dostępności do wszelakiej muzyki . Nie było smartfonów a nawet sms-ów. Płyty nagrywano w dużych studiach nagraniowych na taśmę magnetofonową . Komputery były prymitywne i dokonywano na nich tylko małych korekt analogowej techniki nagraniowej. Tworzenie własnej muzyki i prezentowanie jej szerszej publiczności było nie lada wydarzeniem i sukcesem.

Najnowszy album ANKH pod tytułem „ Z wiatrem” to właśnie taka opowieść łącząca lata 90-te XX wieku z teraźniejszością pierwszej połowy XXI wieku. Jak bardzo zmieniła się otaczająca nas rzeczywistość przez ten czas? Jak bardzo zmieniliśmy się my sami i jak to wpłynęło na naszą muzykę ? To pytania, które postawił sobie zespół w trakcie realizacji materiału słowno-muzycznego stanowiącego treść nowego albumu i na które to pytania spróbował sobie odpowiedzieć.

Pierwsza część płyty „Z wiatrem” nawiązuje do brzmień i twórczości grupy z połowy lat 90 - tych. Wtedy to o zespole było głośno, gdyż był odkryciem i niepowtarzalnym tworem na polskiej scenie rockowej. Na nowym albumie znajdują się utwory będące wręcz polemiką z konkretnymi utworami z pierwszych płyt ANKH. Stanowią jak gdyby muzyczne i treściowe rozwinięcia dawnych kompozycji. Stopniowo album przemienia się w bardzie wysublimowane brzmienia i kompozycje, nawiązujące także do wewnętrznej przemiany świadomości muzyków zespołu .

Album „ Z wiatrem” jest także ukoronowaniem pracy zespołu w nowym składzie personalnym. Od kilku lat część grupy tworzą młodsi wiekiem muzycy krakowscy: Joanna Chudyba – skrzypce i Jan Rusin – perkusja. Niewątpliwie ich energia pozytywnie i w znaczący sposób wpływa na działania ANKH i nową, odświeżoną formę brzmieniową grupy.

"Z wiatrem” to opowieść o zmieniającym się postrzeganiu przez nas, na przestrzeni lat, aktu istnienia tego „czegoś” w czym jesteśmy. Rzeczywistości tworzonej mocą Ducha w Działaniu, gdzie cierpienie miesza się z radością, dobro ze złem, miłość ze strachem i życie z nieżyciem. Warto pochylić się nad pytaniami: "skąd przychodzimy?", "co tu robimy?", "dokąd zmierzamy?". Nawet jeśli uznamy, że mamy inne zdanie. Bowiem samo zastanawianie się nad odpowiedzią jest istotne w świecie, w którym refleksja i konstruktywna polemika jest coraz większą rzadkością.

Album będzie można nabyć przedpremierowo już 9 maja podczas koncertu ANKH w krakowskim klubie Gwarek.