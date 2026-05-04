Amiya wydała słoneczny singel
Czołowa polska wokalistka bluesowa powróciła z nową premierową kompozycją "Give Me Sunshine".
2026-05-04, 14:01

Amiya: "„Give Me Sunshine” to piosenka o tych przełomowych momentach w życiu — chwilach, w których podejmujemy decyzje mające moc zmienić wszystko".

"Give Me Sunshine": https://youtu.be/YL8jHlGXM_4?si=rHCvkWJSX9_e01DD

"Give Me Sunshine" to pierwsza premierowa kompozycja Amiya od wydanego we wrześniu ubiegłego roku albumu "Droga Do Gwiazd". Jest to trzeci płyta w jej dyskografii.

Nagrodzona „Bluesem Kalarusem” czyli polską bluesową nagrodą jako odkrycie roku 2022. Reprezentowała polskiego bluesa w Bratysławie wiosną 2023 roku. Ponadto wylądowała na dziewiątym miejscu w konkursie Interia Muzyka „Pełnia Bluesa”, w kategorii „Płyta roku”, a wraz ze swoim zespołem zakwalifikowała się do finału międzynarodowego festiwalu „Blues Aperitiv /ALIVE” w Czechach 2022/23. Została doceniona nie tylko przez fanów tego gatunku, ale również przez osoby z branży i redaktorów radiowych, którzy jej swingowe brzmienie oraz jej charyzmę zaczęli porównywać do Kaliny Jędrusik.

Urodzona w 1982 r. w Gnieźnie artystka, jako 8-letnie dziecko wyjechała z rodziną do Niemiec. W tym trudnym dla jej rodziny czasie, wyrwana ze swojego środowiska Amiya właśnie w muzyce odnalazła swój prywatny azyl. Jej pierwszą muzyczną miłością była soulowa gwiazda Gladys Knight a utwór "Can't take my eyes off you" nieustannie był zdzierany na kasetowej taśmie w sprezentowanym Amiyi walkmanie.

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
