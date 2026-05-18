Teledysk do utworu „Late” zespołu BURN jest manifestacją wyzwolenia samej siebie. Obserwujemy główną bohaterkę, która znajduje się w trudnej emocjonalnej sytuacji, uwięziona przez łańcuchy rozpadającej się miłości. W miarę rozwoju wideo zdaje sobie sprawę, że ma wystarczająco dużo wewnętrznej siły, by się uwolnić. Wywołuje to wybuch emocji, które ilustrowane są przez jej wyzwolenie i odzyskanie kontroli. Przez cały teledysk towarzyszy nam przytłaczające napięcie, które znajduje swoje ujście w ostatniej części opowieści.

Klip "Late": https://www.youtube.com/watch?v=GKVv3iLFfHo

Koncepcja teledysku została stworzona przez Ewę Baran (Holy Høly), a następnie rozwinięta i ukończona w bliskiej współpracy z Andrew Bullochem (TabInStereo). Końcowy efekt obejmuje dynamiczny montaż, który ma na celu zobrazowanie wewnętrznego niepokoju głównej bohaterki. Osiągnięto to dzięki szybkim cięciom i dynamicznym efektom, które odpowiadają intensywnej energii dźwiękowej utworu oraz wyzwalającej historii opowiedzianej przez tekst piosenki.

Zamysłem duetu BURN jest tworzenie muzyki, w której każdy element jest dopracowany do perfekcji. Nie ma tu nic przypadkowego – struktura jest przemyślana, pozbawiona zbędnych dźwięków. Wokale są czyste, precyzyjne i świetnie osadzone w miksie. Linia melodyczna wokalu współgra z aranżem, harmonizując się z liniami instrumentów. Co więcej, aranżacje nie tylko towarzyszą wokalom, ale wynikają z nich – podkreślają je i uzupełniają, tworząc spójną, sugestywną całość. Soulowe, melodyczne wokale wzbogacone są o eksperymentalnie pocięte wokalne sample.

Wszystkie utwory na płycie mają jednowyrazowe tytuły, które w całości składają zdanie. Teksty utworów BURN zasługują na osobną uwagę – każdy z nich zbudowany jest wokół innego motywu poetyckiego, stanowiącego jednocześnie grę słów. W „Broken” pojawia się przejmujące „Don't talk to my heart, she is blind” – personifikacja serca to mocny, symboliczny obraz emocjonalnego zagubienia. W „That” słyszymy „If you call me when the night is so cold – that's not love”, co uderza prostotą i bezkompromisową definicją uczucia. Natomiast w „Pockets” fraza „You spill from my pockets like the sand” to poetycka metafora straty – fizycznej i emocjonalnej. Te teksty nie są tylko dodatkiem do muzyki – one same w sobie stanowią ważną warstwę artystyczną, pełną znaczeń, wieloznaczności i emocji.

Za muzykę odpowiedzialny jest zamieszkały w Luksemburgu Bartek / Dxcv3r znany z The $cience czy ThunderFuzz. Album ThunderFuzz, “Anti Body”, zyskał uznanie w środowisku trip-hopowym, a utwór “Horizon” znalazł się na winylowym krążku „Down Tempo Fix Vol. 1” wydanym przez wytwórnię H1 Massive.

Ewa znana szerzej jako Holy Høly rok temu wydała solową płytę "262626", która została oceniona na 8/10 przez Interia Muzyka jako „udana sentymentalna podróż do lat 90-tych”. Na początku 2026 roku wydała również płytę "Till I Wilt" wraz z producentem Mudtown z Missouri. To również klimat lat 90-tych, jednak oscylujący między DJ Shadow, Portishead i Cinematic Orchestra. Ewa gra również na basie w Noce / zespół i MSM punk oraz na pianinie w ambientowym duecie z Danielem Löwen. Użycza głosu kilku producentom.

Ewa i Bartek, we dwójkę pojawili się już z utworem “RUN!” na składance "Music From Poland" wydanej przez Go boys records, wytwórni Tomasza Grocholi z Agressiva69 oraz Tomasza Tumidajewicza (SmoGGG)

Na płycie „Chopped and Shattered” znajdują się kompozycje o elektronicznym brzmieniu, charakteryzujące się beatami w stylu 90’s electro (William Orbit, Kosheen), głębokimi liniami basowymi oraz atmosferycznymi teksturami dźwiękowymi. Trip-hop wnosi do utworów powolne tempo i melancholijny nastrój, podczas gdy pulsujące, dynamiczne beaty dodają energii. Na nadchodzącej płycie znajdą się zarówno utwory o mrocznym i wyrazistym charakterze, jak i te bardziej subtelne, utrzymane w klimacie ambientowym oraz te o wyraźnie tanecznym zabarwieniu.

Album został wydany dzięki wsparciu Kultur | lx – Arts Council Luxembourg.