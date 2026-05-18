Rzeszowski Liver utonął "W Strugach Deszczu"
Bluesrockowa grupa Liver wydała nowy drugi album zatytułowany "W Niepamięci". Płytę promuje klip "W Strugach Deszczu".
2026-05-18, 11:24

Liver: "Ta piosenka opowiada o byciu wsparciem dla ukochanej osoby w trudnych chwilach. Motywem przewodnim jest deszcz i noc — symbole smutku, samotności oraz problemów. O tym,  że kiedy świat się wali i wszystko wydaje się złe, miłość daje schronienie i poczucie bezpieczeństwa. Całość ma melancholijny, romantyczny klimat — trochę nostalgiczny, ale jednocześnie dający nadzieję i poczucie, że nie trzeba być samemu w ciężkich momentach". 

Klip "W Strugach Deszczu": https://www.youtube.com/watch?v=yS8TnPnodSI

W teledysku zrealizowanym pezez New Film Factory (Maciej Kluska) wystąpiło dwoje uznanych aktorów: Dagny Mikoś i Mateusz Mikoś.

Nowa płyta zespołu Liver „W Niepamięci” łączy surową energię gitar z klimatem wolności i przestrzeni. To muzyka inspirowana prawdziwymi emocjami. Płyta została nagrana w studio „Dirty Sound Records”, za nagrania i mix był odpowiedzialny Dominik Cynar. Mastering był wykonany przez Marcina Borsa

Krążek odzwieciedla zróżnicowane inspiracje kapeli, od twardych rockowych riffów („Tak Miało Być”), poprzez rock w stylu lat 90 („Lustro”, „ Niewidzialny”), kojące ballady („W Niepamięci”, „Odpuść Już”, „W Strugach Deszczu”), aż po rasowe brzmienia country („Nie Zmieniaj Się”) i piękne nuty w „Unosić Się” (fenomenalne solo  na pianinie Krzysztofa Mroziaka). Znajdziemy na niej też kilka utworów z sekcją dętą.  Teksty powstają z obserwacji codzienności, własnych emocji, historii ludzi spotkanych na naszej drodze, oraz chęci sięgnięcia w głąb siebie. 

Zespół LIVER w 2020 roku założyli Szymon Grela i Mirek Grela. Po wydaniu debiutanckiej Ep-ki zaczęli koncertować i pracować nad nowym materiałem. W 2022 roku do zespołu dołączył perkusista Marek Myśliwy. Zespół w swojej historii miał okazję grać przed takimi gwiazdami jak: ORGANEK, Myslovitz, Afromental, Happysad, Marek Piekarczyk, Wojciech Cugowski, Chłopcy z Placu Broni, TSA.  W 2025 roku wydali dwa single „Tak Miało Być” i „Niewidzialny”.

Skład Zespołu:

Szymon Grela - gitary/wokal

Mirek Grela - bas/ chórki

Marek Myśliwy - perkusja

Na płycie gościnnie wystąpili:

Leszek Laskowski- pedal steel guitar

Krzysztof Mroziak – instrumenty klawiszowe

Paweł Soja – aranżacje wokali i chórki

Mateusz Krupiński – instrumenty perkusyjne

Filip Krauz- trąbka

Jacek Owsianka – saksofon tenorowy

Robert Kosiński – puzon, aranżacja sekcji dętej

Robert Winczowski – perkusja w 3 utworach („Unosić Się”, „Odpuść Już”, „Dalej Iść”) 

