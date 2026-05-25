Krzysia Górniak wyda standardy na gitarę solo
Nakładem G2 Records & Publishing ukaże się nowe wydawnictwo Krzysi Górniak — mini album „Wonderland”, otwierający nowy cykl artystki zatytułowany „Standardy na gitarę solo”.
2026-05-25, 11:48

Po dwóch EP-kach z autorskimi kompozycjami Krzysia Górniak sięga po jazzowe standardy — utwory, które towarzyszyły jej przez lata podczas jam session, domowych ćwiczeń i spontanicznych spotkań z muzykami. „Wonderland” to kameralna, osobista interpretacja klasycznych tematów wykonanych wyłącznie na gitarę solo.

"Blue Bossa": https://youtu.be/o-nqceGbs7w?si=b8UrO6yB3RzYKGRk

Całość została nagrana na ulubionej gitarze artystki — Gibsonie 175D — przy użyciu butikowego wzmacniacza Carr Vincent. Za miks i mastering odpowiada Wojtek Olszak ze studia Woobie Doobie. W produkcji wykorzystano wysokiej klasy vintage’owe pogłosy, m.in. Lexicon 480, Lexicon 960 oraz Bricasti M7, co nadało nagraniom wyjątkową przestrzeń i szlachetne brzmienie.

Nagrania zrealizowano w 2026 roku w domowym studio w Magdalence przy wsparciu Fundacji Diuna.

