Acapulco zaprasza na film z Jarocina

"Krótki Film Z Jarocina" to tytuł nowego czwartego albumu jarocińskiej grupy Acapulco. Jest to opowieść o festiwalu w Jarocinie widziana oczami tego zespołu.

"Z rynku do parku": https://www.youtube.com/watch?v=60B0djpSQdw

Narracja sięga początków czyli roku 1970, a nawet wcześniej do splotu zdarzeń, które otworzyły przestrzeń i klimat do tego co dziś potocznie nazywamy Jarocinem. Wielkopolskie Rytmy Młodych, Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji, Festiwal Muzyków Rockowych czy wreszcie Jarocin Festiwal stanowią kanwę dla opowieści zawartej w "Krótkim filmie z Jarocina".

W podróży po miejscach mniej lub bardziej ważnych wraz z zespołem "...przejdziesz z rynku do parku ulicą Ducha w dół. Tam znajdziesz amfiteatr i zespół swój". Spotkasz "...wariata, skleisz piątkę z nim, boś normalny i nie gardzisz nim". Pojawi się jak co roku całe nowe pokolenie "...panki, k.wy, terroryści”. W trakcie podróży nie może zabraknąć restauracji i wytchnienia - "...w piwiarni u Róży, gdzie krew się w żyłach burzy..."

Projektowi towarzyszyć będzie prezentacja 8 teledysków oraz sztuka teatralna grana na żywo w trakcie koncertów. Muzyka, film oraz teatr w jednej narracji projektu "Krótki film z Jarocina".

Utwór "Z Rynku do parku" jest pierwszym singlem promujący nową płytę Acapulco "Krótki film z Jarocina”.

Acapulco to jarociński folk-punkowy zespół powstały w 1986 roku. Grali z akordeonem co w muzyce punkowej było wówczas dużego kalibru niespodzianką. Już po miesiącu istnienia wystąpili na festiwalu w Jarocinie, gdzie dostali się do nagrodzonej finałowej dziesiątki. W 1987 roku wystąpili tam już jako laureaci, a w podczas edycji w latach 1989 i 1991 grali jako zaproszeni goście. Z przerwami działali do roku 1993, kiedy zawiesili działalność koncertową. Powrócili na Jarocin PRL Festiwal 2005. Rok pózniej wydali koncertową płytę "Na żywo w skansenie". Zagrali kilka udanych koncertów, między innymi na festiwalu w Jarocinie w latach: 2006, 2010, 2015 oraz 2024.

Skład na płycie:

Waldemar Wojtkowiak-głos, akordeon, melodyka

Mariusz Kowalczyk-gitary

Adam Martuzalski-bas

Dawid Grzech-perkusja

Obecnie: Kuba Górzny-perkusja

DYSKOGRAFIA: "Kim ty jesteś?" (1986, reedycja: 2021), "Dalej od…"(1993), "Na żywo w skansenie" (2005).