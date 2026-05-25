Trzeci album zespołu Tuleje, nagrany w Studiu S4 Polskiego Radia to wyraźny zwrot ku miejskiej surowości i nowej tożsamości brzmieniowej. Największą zmianą fundamentu muzycznego jest wysunięcie na pierwszy plan gitary basowej, która niemal całkowicie zastępuje znany z poprzednich płyt kontrabas (pojawiający się tu jedynie w formie subtelnych, nostalgicznych akcentów). Ta zmiana instrumentarium nadaje materiałowi bardziej sprężysty, "asfaltowy" charakter, idealnie korespondujący z warstwą liryczną. Teksty, tym razem pisane przede wszystkim w trzeciej osobie, rezygnują z osobistych wyznań na rzecz roli uważnego obserwatora. Każdy utwór to odrębna, zamknięta historia osadzona głęboko w miejskiej rzeczywistości – od dusznych klatek schodowych, stacji metra i nocnych autobusów, po anonimowe mikro-dramaty rozgrywające się w świetle neonów.

"Nikt": https://www.youtube.com/watch?v=Zd2iXeg1nUo

Płyta tworzy dźwiękową mapę metropolii, gdzie puls basu staje się rytmem chodników, a dystans narratora pozwala słuchaczowi w pełni zanurzyć się w losach bohaterów tych miejskich opowieści.

Zespół Tuleje współtworzą Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński oraz Wojtek Kurek. Ich muzyka bazuje na autorskich opracowaniach muzyki ludowej ze wschodniej Wielkopolski i tekstach poetyckich Gosi Zagajewskiej. Muzyczne aranżacje zespołu Tuleje dają wyraz odważnemu podejściu, pełnemu odniesień do jazzu, bluesa, muzyki dawnej oraz swobodnej improwizacji.

Zespół występował m.in. na festiwalach: Ethniesy, Inne Brzmienia, Energia Dźwięku, Strefa Ciszy, Retroperspektywy, Lado na Wsi, Lodžie Worldfest, a także w Tamka Wrocław, BWA Zielona Góra, Spatif (Warszawa), Wieża Ciśnień w Koninie.

W listopadzie 2022 roku, nakładem Gusstaff Records i Don’t Sit On My Vinyl, ukazał się ich debiutancki album „Ciche miejsca”. Album zawiera osiem kompozycji opartych na tradycyjnych melodiach z miejscowości Babiak, Osiek i Kramsk, zbudowanych na autorskich tekstach Gosi oraz na aranżacjach Wojtka i Ksawerego.

W maju 2024 roku, w tej samej wytwórni, ukazał się drugi album zespołu: „Puste ulice”. To przemyślana, intensywna i spójna całość, na którą składają się zarówno kojące ballady jak i krótkie, dynamiczne utwory, zahaczające o punk czy free jazz. Trio konsekwentnie oswaja słuchaczy z bezkompromisową reinterpretacją muzyki tradycyjnej zaskakując jednocześnie świeżymi, dojrzałymi i odważnymi pomysłami. Pełne brzmienie kontrabasu i perkusji daje przestrzeń dla mocnego głosu, tworząc solidną strukturę, w której te trzy instrumenty przenikają się wzajemnie.

W czerwcu 2026 roku do sprzedaży trafi nowy album Tulei zatytułowany „Nagłe Przejaśnienia”

GOSIA ZAGAJEWSKA

Wokalistka i poetka. Współtworzyła Warsaw Improvisers Orchestra. Wydała albumy z zespołami: Tuleje, Voice Act, Goutte, Szpety, Casting Lots. Koncertowała w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Współpracowała z teatrem, powołała do życia efemeryczny, wielokulturowy kolektyw Andakali Goveyu. Prowadzi autorskie warsztaty improwizacji głosem "Głosowanie". W 2022 roku została stypendystką Marszałka Wielkopolski. W swojej pracy twórczej eksploruje niewyczerpany potencjał ludzkiego głosu, a także łączy tekst i muzykę, pisze, komponuje. W 2023 roku ukazała się jej debiutancka książka poetycka „Wyrobiska”, która została wyróżniona w Konkursie im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Występowała na festiwalach muzycznych (m.in. kxntrst Music Festival, Spontaneous Music Festival, ECLAT Festival, Warszawskie Sanatorium Dźwięku) oraz literackich (Stacja Literatura, Puls Literatury).

KSAWERY WÓJCIŃSKI

Kontrabasista, którego usłyszeć można na ok. 30 albumach nagranych z takimi zespołami jak: Hera, Charles Gayle Trio, Wójciński/Szmańda Quartet czy Power of the Horns. Od wielu lat zgłębia niewyczerpany potencjał muzyki tradycyjnej, współpracując m.in. z Maniuchą Bikont czy zespołem Polmuz. Coraz częściej w swojej twórczości sięga po głos. Koncertował w takich krajach jak: Niemcy, USA, Kanada, Anglia, Hiszpania, Ukraina, Białoruś, Dania, Holandia, Norwegia, Węgry, Austria, Serbia.

Współpracuje z takimi artystami jak: Charles Gayle, Hamid Drake, Uri Caine, Nicole Mitchell, Satoko Fuji, Alan Bern, Franz Hautzinger, Amir ElSaffar. Wybrane fesiwale na których wystąpił: Jazztopad, Jazz Jamboree, Abank Jazz Festival, Krakowska Jesień Jazzowa, Periferias Festival, Jazz Juniors, Bielska Zadymka Jazzowa, Off Festival, Lublin Jazz Festival, Jazz Jantar, Sopot Jazz Festival, Jimi Glass, Berlin Jazz Festival.

WOJTEK KUREK

Perkusista, improwizator, producent, autor muzyki do teatru oraz instalacji. Nagrał ponad 20 albumów wydanych w Polsce, Portugalii, USA oraz Austrii z muzyką free impro, elektroakustyczną improwizacją i elektroniczną. Preparuje instrument korzystając z syntezatorów, Max/MSP, Arduino oraz efektów.

Występował na festiwalach takich jak Unsound, Ad Libitum, Avant Art, Jazz Jantar, Claws Of Saurtopia, Spontaneous Festival, Dym, Restytucje, Make Some Noise. Współpracował m.in. z Lukasem Ligetim, Evanem Ziporynem czy Tadeuszem Sudnikiem. Tworzył muzykę do spektakli teatralnych prezentowanych m.in. w Teatrze Powszechnym – „Flupy Ewolucji”, „Robo i Osobo” oraz do spektaklu „Zatoka Suma” (Teatr Ochoty). Współtworzył instalacje takie jak: Tropizmy, Entero, Angel, Forest Listening tworząc między innymi mechanizmy świetlne oraz obiekty dźwiękowe wykorzystując programowane silniki i live processing.