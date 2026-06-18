Patrycja Krzyczman wydała "Spływaj"
Szósty singiel zapowiadający debiutancki album Patrycji Krzyczman to pierwszy tekst, jaki kiedykolwiek napisała.
2026-06-18, 13:33

Patrycja Krzyczman: "To pierwsza piosenka, jaką napisałam. To był ten moment, w którym próbowałam oswoić i pogodzić się z porażką. Utwór opowiada o niedopasowaniu do narzuconych standardów, o byciu niewybraną i ocenianą przez ludzi od których zależało jak potoczy się moja artystyczna droga. Gdybym wiedziała że to dopiero początek tych zmagań, byłabym dla siebie bardziej łagodna. Mimo wszystko jestem wdzięczna za to że nie wszystko mi się udaje i za tych wszystkich ludzi wystawiających na drodze transparenty z hasłem ''Nie tu trafiłaś, odejdź skąd przybyłaś''. Kiedy usłyszysz ''spływaj'' nie odwracaj się, idź dalej".

"Spływaj": https://www.youtube.com/watch?v=nBMYlFcxLyQ 

Na gitarze, basie i syntezatorach zagrał Maciej Werk (Hedone), na perkusji Aleksander Orłowski (Smolik & Kev Fox, T.Love). Utwór wzbogaca trąbka Pavla Samokhina.

Nowy singiel to kolejny krok w konsekwentnie budowanym świecie Patrycji Krzyczman – świecie emocjonalnej szczerości, subtelnych napięć i intymnego klimatu. Jej wcześniejsze utwory były prezentowane na antenach stacji radiowych oraz trafiły na oficjalne playlisty Spotify, budując rozpoznawalność artystki wśród słuchaczy poszukujących ambitnej, emocjonalnej alternatywy w popowej formie.

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Grzegorz Szklarek
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