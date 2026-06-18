Ziemowit Kosmowski od lat umyka wszystkim klasyfikacjom. Był zawsze sobą – zarówno w punkowym Phantomie, Braku czy nowofalowym Rendez-Vous. W swoich utworach odkrywa emocje i zaznacza, że czasami mniej znaczy więcej. W roku 2023 Ziemowi i Agata nagrali jazzujący album "Veda", a w październiku tego roku wydadzą bardziej folkową płytę pod tytułem "Ciężkie PUDŁO".

Klip "Dom i TY": https://youtu.be/u10UHbWlL-A?si=01zsZ3TUe42f7lBZ

Klimatyczne, akustyczne pieśni z dozą - jak to u byłego punk rockera - sarkazmu i kontestacji. Singlowy utwór "Dom i TY" wprowadza w podróż z opowieścią o różnych, na przestrzeni czasu, gniazdach artysty. Nostalgiczna, pełna refleksji, ale i nadziei pieśń, w której z pewnością każdy odnajdzie odrobinę siebie. Na stronie B pierwszego singla znajduje się folk punkowa piosenka "Balon z HELEM".

Po wakacjach K-2 zamierza zaprezentować kolejny singiel pt. "Wielki BUT". Premiera albumu zbiegnie się z występem Kosmowskiego na łódzkim Festiwalu Soundedit w październiku 2026.

Kolejnym utworem promującym płytę będzie przewrotna kompozycja "Ciężkie PUDŁO".

Tak jak w przypadku "Vedy" czy albumu "kosmowski live" (z gościnnym udziałem Tymona Tymańskiego), wydawcą "Cięzkiego PUDŁA" będzie GAD Records Michała Wilczyńskiego.